शिक्षा

RRB Recruitment 2025: रेलवे में 368 सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन

RRB Recruitment 2025: रेलवे ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे, पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 23, 2025

RRB Recruitment 2025
RRB Recruitment 2025 (Image: Gemini)

RRB Recruitment 2025: रेलवे में करियर बनाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी और 14 अक्टूबर तक चलेगी। यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की हो।

पात्रता और आयु सीमा

इन पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री है। उम्र सीमा 20 से 33 साल निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए छूट नीचे दी जा रही है।

  • SC/ST: 5 साल की छूट
  • OBC: 3 साल की छूट

वेतन और लाभ

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के तहत 35,400 रुपये प्रति माह प्रारंभिक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही रेलवे में नौकरी के अन्य भत्ते और सुविधांए भी उपलब्ध होंगी।

चयन प्रक्रिया

सेक्शन कंट्रोलर के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा।

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
  • मेडिकल परीक्षा

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क वर्ग के अनुसार निर्धारित किया गया है।

  • सामान्य, EWS और OBC उम्मीदवार: 500 रुपये
  • SC, ST, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिक: 250 रुपये

आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवार अपने क्षेत्र की RRB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही डिटेल्ड नोटिस भी जारी करेगा जिसमें परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से RRB की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें।

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

23 Aug 2025 07:12 pm

Published on:

