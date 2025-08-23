RRB Recruitment 2025: रेलवे में 368 सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन

RRB Recruitment 2025: रेलवे में करियर बनाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी और 14 अक्टूबर तक चलेगी। यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की हो।
इन पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री है। उम्र सीमा 20 से 33 साल निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के लिए छूट नीचे दी जा रही है।
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के तहत 35,400 रुपये प्रति माह प्रारंभिक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही रेलवे में नौकरी के अन्य भत्ते और सुविधांए भी उपलब्ध होंगी।
सेक्शन कंट्रोलर के पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में होगा।
आवेदन शुल्क वर्ग के अनुसार निर्धारित किया गया है।
इच्छुक उम्मीदवार अपने क्षेत्र की RRB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड जल्द ही डिटेल्ड नोटिस भी जारी करेगा जिसमें परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से RRB की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें।