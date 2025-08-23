RRB Recruitment 2025: रेलवे में 368 सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन

RRB Recruitment 2025: रेलवे में करियर बनाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी और 14 अक्टूबर तक चलेगी। यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की हो।