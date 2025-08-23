UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड ने छात्रों को दिया एक और मौका, बढ़ाई 10वीं और 12वीं के एग्जाम रजिस्ट्रेशन की तारीखें

UP Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथियों में बदलाव किया है। अब छात्रों, अभिभावकों और विद्यालयों को नया शेड्यूल ध्यान में रखते हुए समय पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संशोधित कार्यक्रम UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है।
यूपी बोर्ड के नए नोटिस के अनुसार, कक्षा 10 और 12 के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2025 तय की गई है। शुल्क जमा करने के बाद छात्रों का शैक्षिक विवरण और शुल्क संबंधी जानकारी संस्थान प्रमुख को 6 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
इसके बाद छात्रों के डाटा (नाम, जन्मतिथि, अभिभावक का नाम, विषय, फोटो आदि) का वेरिफिकेशन 7 से 11 सितंबर 2025 के बीच किया जाएगा। वहीं करेक्शन विंडो 12 से 20 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी। इस दौरान केवल पहले से पंजीकृत छात्रों के डाटा में सुधार किया जा सकेगा।
फोटो सहित नामांकित छात्रों की सूची और ट्रेजरी शीट की प्रति 30 सितंबर 2025 तक जिला विद्यालय निरीक्षक को जमा करनी होगी।
कक्षा 9 और 11 के छात्रों के लिए भी पंजीकरण तिथियों में बदलाव किया गया है। अब इन कक्षाओं के छात्रों का परीक्षा शुल्क और शैक्षिक विवरण 10 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। इसके बाद संस्थान प्रमुख से डाटा का वेरिफिकेशन 11 से 13 सितंबर 2025 के बीच किया जाएगा।
वहीं, जानकारी में सुधार और पुनः अपलोड की प्रक्रिया 14 से 20 सितंबर 2025 तक होगी। अंतिम चरण में पंजीकृत छात्रों की फोटो सूची और ट्रेजरी शीट की प्रति 30 सितंबर 2025 तक जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपनी होगी।
यूपी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि करेक्शन विंडो के दौरान केवल मौजूदा पंजीकरण की जानकारी में ही बदलाव संभव होगा। इस अवधि में किसी नए छात्र का पंजीकरण नहीं होगा। इसलिए छात्रों और विद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लें ताकि परीक्षा पंजीकरण में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।