12वीं पास के लिए पटना हाईकोर्ट में नौकरी का मौका, स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन शुरू, 81,100 रुपये तक है सैलरी

Patna High Court Stenographer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर (ग्रुप-सी) पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू होकर 19 सितंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।