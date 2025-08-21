12वीं पास के लिए पटना हाईकोर्ट में नौकरी का मौका, स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदन शुरू, 81,100 रुपये तक है सैलरी

Patna High Court Stenographer Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर (ग्रुप-सी) पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त 2025 से शुरू होकर 19 सितंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के तहत कुल 111 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक या किसी अन्य तरीके से भेजा गया आवेदन मान्य नहीं होगा।
इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास अंग्रेजी शॉर्टहैंड और अंग्रेजी टाइपिंग का प्रमाणपत्र होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर एप्लिकेशन में कम से कम 6 महीने का कोर्स सर्टिफिकेट भी जरूरी है।
उम्र की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तय की गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों के आधार पर होगा।
इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक मासिक वेतनमान मिलेगा।
अगर आप 12वीं पास हैं और आपके पास शॉर्टहैंड व कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो पटना हाईकोर्ट की यह भर्ती आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती है। सही समय पर आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें।