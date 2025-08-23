RRB Recruitment 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पद पर निकली भर्ती, 368 सीटों पर वैकेंसी, जानें डिटेल्स

Railway Recruitment Board (RRB) ने युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। RRB ने सेक्शन कंट्रोलर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2025 को जारी की गई। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर 2025 की रात 11:59 बजे तक चलेगी। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएंगी। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 368 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सेक्शन कंट्रोलर के ये पद सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-6 में आते हैं। सभी भर्तियां देशभर के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्डों में बांटी जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने संबंधित क्षेत्र के RRB के अनुसार ही आवेदन करना होगा।
इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदन के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिकों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी। सबसे पहले उम्मीदवारों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। इसके बाद सफल उम्मीदवारों के मूल डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तीसरे चरण में मेडिकल टेस्ट होगा, जो A2 मेडिकल मानक के अनुसार होगा। अंत में कंप्यूटर परीक्षा, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चिकित्सा जांच में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।