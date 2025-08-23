Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RRB Recruitment 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पद पर निकली भर्ती, 368 सीटों पर वैकेंसी, जानें डिटेल्स

RRB: इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदन के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए।

भारत

Anurag Animesh

Aug 23, 2025

RRB Recruitment 2025
RRB Recruitment 2025

Railway Recruitment Board (RRB) ने युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। RRB ने सेक्शन कंट्रोलर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2025 को जारी की गई। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर 2025 की रात 11:59 बजे तक चलेगी। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएंगी। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 368 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सेक्शन कंट्रोलर के ये पद सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-6 में आते हैं। सभी भर्तियां देशभर के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्डों में बांटी जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने संबंधित क्षेत्र के RRB के अनुसार ही आवेदन करना होगा।

RRB Recruitment 2025: जान लें जरुरी योग्यता


इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदन के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पूर्व सैनिकों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी।

RRB Bharti: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी। सबसे पहले उम्मीदवारों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित और तर्कशक्ति से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे। इसके बाद सफल उम्मीदवारों के मूल डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तीसरे चरण में मेडिकल टेस्ट होगा, जो A2 मेडिकल मानक के अनुसार होगा। अंत में कंप्यूटर परीक्षा, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चिकित्सा जांच में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

23 Aug 2025 05:12 pm

Published on:

23 Aug 2025 05:11 pm

Hindi News / Education News / RRB Recruitment 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पद पर निकली भर्ती, 368 सीटों पर वैकेंसी, जानें डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.