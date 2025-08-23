RRB Recruitment 2025: रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पद पर निकली भर्ती, 368 सीटों पर वैकेंसी, जानें डिटेल्स

Railway Recruitment Board (RRB) ने युवाओं के लिए भर्ती निकाली है। RRB ने सेक्शन कंट्रोलर पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2025 को जारी की गई। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर 2025 की रात 11:59 बजे तक चलेगी। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएंगी। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 368 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। सेक्शन कंट्रोलर के ये पद सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-6 में आते हैं। सभी भर्तियां देशभर के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्डों में बांटी जाएंगी। उम्मीदवारों को आवेदन करते समय अपने संबंधित क्षेत्र के RRB के अनुसार ही आवेदन करना होगा।