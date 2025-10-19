RRB RPF Constable 2025: आरआरबी कांस्टेबल पीईटी के लिए डेटशीट जारी, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स



PET परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके अलावा, पुरुष अभ्यर्थियों को 14 फीट की लंबी कूद और 5 फीट ऊंची कूद लगानी होगी, वहीं महिला अभ्यर्थियों को 9 फीट लंबी कूद और 3 फीट ऊंची कूद करनी होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीईटी, पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई-कॉल लेटर या एडमिट कार्ड निर्धारित परीक्षा तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार इसे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे।