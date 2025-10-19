Patrika LogoSwitch to English

RRB RPF Constable 2025: आरआरबी कांस्टेबल पीईटी के लिए डेटशीट जारी, जान लें सभी जरुरी डिटेल्स

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में सफल उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) शामिल हैं। उम्मीदवारों को आगे की चरणों में भाग लेना होगा।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 19, 2025

RRB RPF Constable 2025

RRB RPF Constable 2025(Image-Freepik)

RRB RPF Constable 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए फिजिकल टेस्ट यानी PET और PMT का शेड्यूल जारी कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन परीक्षाओं का आयोजन 13 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 के बीच किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से आरपीएफ में कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 4208 पदों को भरा जाएगा। सीबीटी परीक्षा का परिणाम 19 जून को घोषित हुआ था, जिसमें कुल 42,143 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब ये सभी उम्मीदवार शारीरिक दक्षता और माप परीक्षण में भाग लेंगे।

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में सफल उम्मीदवार अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) शामिल हैं। उम्मीदवारों को आगे की चरणों में भाग लेना होगा।

RRB RPF Constable 2025: क्या है फिजिकल मापदंड


PET परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड के भीतर पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके अलावा, पुरुष अभ्यर्थियों को 14 फीट की लंबी कूद और 5 फीट ऊंची कूद लगानी होगी, वहीं महिला अभ्यर्थियों को 9 फीट लंबी कूद और 3 फीट ऊंची कूद करनी होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीईटी, पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ई-कॉल लेटर या एडमिट कार्ड निर्धारित परीक्षा तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार इसे आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे।

RRB RPF Constable 2025: मूल डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत


एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय और स्थान की पूरी जानकारी होगी। जो उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट पास करेंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन किया जाएगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी मूल डाक्यूमेंट्स के साथ उनकी सेल्फ अटेस्टेड दो कॉपियां भी जमा करनी होगी।

