RSMSSB JE answer key 2021: जूनियर सिविल इंजीनियर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली। RSMSSB JE answer key 2021: राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा की परीक्षा में जो छात्र बैठे थे उनकी परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है। यदि आप इस देखना चाहते है तो RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा इस बात का भी खास ध्यान रखें कि यदि आंसर में किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाती है तो, इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं अभ्यर्थी को इसके लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा इसकी अंतिम तिथि 7 अप्रैल से 9 अप्रैल, 2021 निर्धारित की है।

जूनियर इंजीनियर सिविल परीक्षा की आंसर-की को यदि आप चेक करना चाहते है तो इसके लिए डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। सबसे पहले आप rsmssb की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

इसके बाद JEN 2020: First Answer Key of JEN (Civil) (Diploma)-77', given under ‘Latest News’ Section पर क्लिक करें।

इसके बाद जो लिंक आपके सामने आएगा उस पर click करे फिर डाउनलोड ’पर क्लिक करें।

इसके बाद RSMSSB JE आंसर-की पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसके बाद आरएसएमएसएसबी जेई परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप उसका प्रिंटआउट ले लें ये आपको भविष्य में भी काम आ सकता है।

चयन बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र के अलग-अलग सेट उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए अपलोड किए गए मास्टर प्रश्नपत्र व दिए गए आंसर की के विकल्पों में भिन्नता हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थी मास्टर पश्न पत्र पर दी गई प्रश्न संख्या व आंसर की में विकल्प क्रम के संख्या के साथ आवेदन करें। ध्यान रखें प्रत्येक पश्न या उत्तर के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए जमा कराना होगा।