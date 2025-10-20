RSSB Bharti 2025: जमादार ग्रेड-II भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी, जान लें योग्यता सहित अन्य जानकारी



आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरुरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट या उसके बराबर उच्च स्तर का कोर्स होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA), कंप्यूटर डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, वे भी आवेदन के योग्य हैं। शारीरिक योग्यता की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। पुरुषों के लिए सीने का माप 81 सेंटीमीटर और कम से कम पांच सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।