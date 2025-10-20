Patrika LogoSwitch to English

RSSB Bharti 2025: जमादार ग्रेड-II भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी, जान लें योग्यता सहित अन्य जानकारी

RSSB Jamadar Bharti: उम्मीदवार 16 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। इस भर्ती के तहत कुल 72 पदों को भरा जाएगा।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 20, 2025

RSSB Jamadar Bharti

RSSB Jamadar Bharti(Image-Freepik)

RSSB Bharti 2025: राजस्थान के युवाओं के लिए नौकरी का एक और शानदार मौका सामने आ गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जमादार ग्रेड-II पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 16 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर किया जा सकता है। इस भर्ती के तहत कुल 72 पदों को भरा जाएगा।

RSSB Bharti 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरुरी है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट या उसके बराबर उच्च स्तर का कोर्स होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA), कंप्यूटर डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, वे भी आवेदन के योग्य हैं। शारीरिक योग्यता की बात करें तो पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की लंबाई 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। पुरुषों के लिए सीने का माप 81 सेंटीमीटर और कम से कम पांच सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

RSSB Vacancy: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य वर्ग और क्रीमीलेयर ओबीसी/एमबीसी उम्मीदवारों को 600 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि नॉन-क्रीमीलेयर ओबीसी/एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए फीस 400 रुपये रखी गई है।

RSSB Jamadar Grade II Salary: चयन प्रक्रिया और सैलरी


चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो घंटे की होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, कला-संस्कृति, गणित, दैनिक विज्ञान और राजस्थान से संबंधित विषयों पर आधारित होंगे। चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-5 के तहत वेतन दिया जाएगा।

ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के भर्ती विज्ञापन सेक्शन में जाकर जमादार ग्रेड-II भर्ती 2025 लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड कर शुल्क जमा करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर रख लें।

