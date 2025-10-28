RSSB VDO Exam City हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, जान लें परीक्षा गाइडलाइन



परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे के बाद एंट्री की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही परीक्षा में साथ ला सकते हैं। पर्स, बैग, कैलकुलेटर, पानी की बोतल, मोबाइल फोन, ईयरफोन, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार के संचार उपकरणों को केंद्र के अंदर ले जाना सख्त वर्जित है।