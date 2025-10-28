RSSB VDO Exam City हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, जान लें परीक्षा गाइडलाइन

RSSB VDO Exam City Released(Image-Freepik)
RSSB: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की डिटेल जारी कर दी है। उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर यह जानकारी देख सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी। साथ ही, उम्मीदवार अपने एसएसओ अकाउंट में जाकर भी जिले का अलॉटमेंट देख सकते हैं। परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) परीक्षा तारीख से तीन दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
बोर्ड के अनुसार, यह परीक्षा 2 नवंबर को एक ही पारी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 850 पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें से 683 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र और 167 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। भर्ती परीक्षा के लिए लगभग 5.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे प्रत्येक पद के लिए करीब 648 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी।
परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे के बाद एंट्री की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवार केवल नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन ही परीक्षा में साथ ला सकते हैं। पर्स, बैग, कैलकुलेटर, पानी की बोतल, मोबाइल फोन, ईयरफोन, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार के संचार उपकरणों को केंद्र के अंदर ले जाना सख्त वर्जित है।
परीक्षा में कुल 160 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जो भाषा, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, कृषि, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति तथा बेसिक कंप्यूटर विषयों से संबंधित होंगे। पेपर 200 अंकों का होगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे 10 मिनट का समय दिया जाएगा।
