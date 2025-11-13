Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मौका, सैलरी 1.80 लाख तक

SAIL Bharti: इस भर्ती के माध्यम से कुल 124 पदों पर भर्ती की जानी है। यह भर्ती टेक्निकल फील्ड के लिए निकाली गई है। आवेदन के लिए उम्मीदवार को SAIL की आधिकारिक वेबसाइट sailcareers.com पर जाना होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 13, 2025

SAIL Recruitment 2025

SAIL Recruitment 2025(Image-Freepik)

SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आई है। भारत की सबसे बड़ी इस स्टील निर्माण कंपनी ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार sailcareers.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

SAIL Recruitment 2025: इतने पदों पर होनी है भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 124 पदों पर भर्ती की जानी है। यह भर्ती टेक्निकल फील्ड के लिए निकाली गई है। जिन उम्मीदवारों ने केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

SAIL Bharti 2025: क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में कम से कम 65% अंकों (औसत) के साथ फुल टाइम डिग्री कोर्स पूरा किया हो। यहां किसी पूर्व कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यानी फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी आवेदन कर सकते हैं।

SAIL Vacancy Salary: आवेदन शुल्क और सैलरी


आवेदन के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य/OBC उम्मीदवार को 1050 रूपये देने होंगे। वहीं SC / ST / PwBD / ESM / विभागीय उम्मीदवार को 300 रुपया आवेदन शुल्क के तौर पर देना होगा। वहीं सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान 50,000 रुपया प्रति माह बेसिक वेतन और ट्रेनिंग के बाद (Assistant Manager के रूप में) 60,000-1,80,000 रुपया प्रति माह बेसिक वेतन मिलेगा।

SAIL Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए उम्मीदवार को SAIL की आधिकारिक वेबसाइट sailcareers.com पर जाना होगा।
उसके बाद 'Recruitment' सेक्शन में जाकर Management Trainee Vacancy लिंक पर क्लिक करें।
बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म पूरी तरह भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।
आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Nov 2025 02:23 pm

Hindi News / Education News / SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मौका, सैलरी 1.80 लाख तक

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन विषयों के रिजल्ट हुए जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें परिणाम

UNIRAJ Result 2025
शिक्षा

दुनिया के इन दो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े थे भारत के पहले पीएम Jawaharlal Nehru, इस विषय में थी उनकी खास रुचि

Jawaharlal Nehru
शिक्षा

अलवर में अब 3 सरकारी बीएससी नर्सिंग कॉलेज, कल से शुरू होगी नर्सिंग विद्यार्थियों की चहलकदमी

अलवर

BTEUP Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें करें डाउनलोड, Direct Link, bteup.ac.in

BTEUP Admit Card 2025
शिक्षा

Teacher Vacancy 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में टीचिंग, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, जान लें क्या होनी चाहिए योग्यता

Teacher Vacancy 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.