SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मौका, सैलरी 1.80 लाख तक

SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आई है। भारत की सबसे बड़ी इस स्टील निर्माण कंपनी ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार sailcareers.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।