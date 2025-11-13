SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का मौका, सैलरी 1.80 लाख तक

SAIL Recruitment 2025(Image-Freepik)
SAIL Recruitment 2025: बीटेकधारी युवाओं के लिए नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आई है। भारत की सबसे बड़ी इस स्टील निर्माण कंपनी ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से शुरू होगी और उम्मीदवार sailcareers.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 124 पदों पर भर्ती की जानी है। यह भर्ती टेक्निकल फील्ड के लिए निकाली गई है। जिन उम्मीदवारों ने केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है, वे आवेदन करने के पात्र हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में कम से कम 65% अंकों (औसत) के साथ फुल टाइम डिग्री कोर्स पूरा किया हो। यहां किसी पूर्व कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यानी फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य/OBC उम्मीदवार को 1050 रूपये देने होंगे। वहीं SC / ST / PwBD / ESM / विभागीय उम्मीदवार को 300 रुपया आवेदन शुल्क के तौर पर देना होगा। वहीं सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान 50,000 रुपया प्रति माह बेसिक वेतन और ट्रेनिंग के बाद (Assistant Manager के रूप में) 60,000-1,80,000 रुपया प्रति माह बेसिक वेतन मिलेगा।
आवेदन के लिए उम्मीदवार को SAIL की आधिकारिक वेबसाइट sailcareers.com पर जाना होगा।
उसके बाद 'Recruitment' सेक्शन में जाकर Management Trainee Vacancy लिंक पर क्लिक करें।
बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।
लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म पूरी तरह भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करें।
आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
