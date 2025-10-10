Patrika LogoSwitch to English

SAIL Vacancy 2025: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1.50 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता

SAIL Bharti: आवेदन की अंतिम तारीख यानी 26 अक्टूबर 2025 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 10, 2025

SAIL Vacancy 2025

SAIL Vacancy 2025(Image-Freepik)

SAIL Vacancy 2025: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) नौकरी का शानदार मौका लेकर आई है। SAIL की ओर से सलेम स्टील प्लांट में असिस्टेंट मैनेजर (सेफ्टी) और जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 26 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर से ही चालू है। आवेदन आधिकारिक वेबसाइट www.sail.co.in पर जाकर किया जा सकता है।

SAIL Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर (सेफ्टी) की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी ब्रांच में बी.ई./बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी जरूरी है। आवेदन की अंतिम तारीख यानी 26 अक्टूबर 2025 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

SAIL Vacancy 2025: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

सेल भर्ती के तहत उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चयन लिस्ट तैयार की जाएगी।

श्रेणीशुल्क
ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / अनारक्षित700 रुपया (असिस्टेंट मैनेजर), 500 रुपया (JEA)
एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी / ईएसएम / डिपार्टमेंटल200 रुपया (असिस्टेंट मैनेजर), 150 रुपया (JEA)

SAIL Recruitment 2025: इतनी मिलेगी सैलरी

असिस्टेंट मैनेजर (सेफ्टी) के लिए 50,000 से 1,60,000 रुपया तक (शुरुआती वेतन) मिलेगा। एक वर्ष की सेवा के बाद 60,000 से 1,80,000 रुपया तक बढ़ेगा। जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए 26,600 से 38,920 रुपया प्रति माह मिलेगा।

SAIL Bharti: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट sailcareers.com पर जाना होगा।
उसके बाद Career सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक खोलें।
वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करें।
लॉगिन कर फॉर्म में मांगी गई जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
50KB साइज में फोटो और 20KB साइज में हस्ताक्षर (.jpg/.jpeg फॉर्मेट) अपलोड करें।
निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सब्मिट करें।

Updated on:

10 Oct 2025 09:15 am

Published on:

10 Oct 2025 09:08 am

