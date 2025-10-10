SAIL Vacancy 2025: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1.50 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी, बस होनी चाहिए ये योग्यता

जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट के लिए बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर (सेफ्टी) की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी ब्रांच में बी.ई./बी.टेक की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव भी जरूरी है। आवेदन की अंतिम तारीख यानी 26 अक्टूबर 2025 को उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।