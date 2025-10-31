Sainik School Admission: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, जान लें एग्जाम डेट और परीक्षा पैटर्न

Sainik School Admission को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE) 2026 की परीक्षा तारीख की घोषणा कर दी है। देशभर के सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए यह परीक्षा 18 जनवरी 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी। पहले जारी नोटिफिकेशन में परीक्षा की सटीक तारीख का जिक्र नहीं था, लेकिन अब एनटीए ने इसकी पुष्टि कर दी है। AISSEE 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 9 नवंबर 2025 कर दी गई है। उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। वहीं, आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती सुधारने के लिए 12 से 14 नवंबर 2025 तक का समय मिलेगा। इच्छुक विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।