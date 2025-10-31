Patrika LogoSwitch to English

Sainik School Admission: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, जान लें एग्जाम डेट और परीक्षा पैटर्न

Sainik School Admission: इस परीक्षा के माध्यम से देश के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट पर पेन और पेपर मोड में ऑफलाइन आयोजित होगी।

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 31, 2025

Sainik School Admission

Sainik School Admission(AI Image-Grok)

Sainik School Admission को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE) 2026 की परीक्षा तारीख की घोषणा कर दी है। देशभर के सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन के लिए यह परीक्षा 18 जनवरी 2026, रविवार को आयोजित की जाएगी। पहले जारी नोटिफिकेशन में परीक्षा की सटीक तारीख का जिक्र नहीं था, लेकिन अब एनटीए ने इसकी पुष्टि कर दी है। AISSEE 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 9 नवंबर 2025 कर दी गई है। उम्मीदवार 10 नवंबर तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे। वहीं, आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती सुधारने के लिए 12 से 14 नवंबर 2025 तक का समय मिलेगा। इच्छुक विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Sainik School Admission 2026: जानें डिटेल्स


इस परीक्षा के माध्यम से देश के 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन दिया जाएगा। परीक्षा ओएमआर शीट पर पेन और पेपर मोड में ऑफलाइन आयोजित होगी। देशभर के लगभग 190 शहरों में यह परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 6 की परीक्षा कुल 150 मिनट की होगी और इसमें 125 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 300 अंकों का होगा। इसमें भाषा विषय से 25 प्रश्न 50 अंकों के, गणित से 50 प्रश्न 150 अंकों के, इंटेलिजेंस सेक्शन से 25 प्रश्न 50 अंकों के और सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी।

Sainik School Admission: जान लें परीक्षा पैटर्न


वहीं, कक्षा 9 के लिए परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम में आयोजित होगी। यह परीक्षा 180 मिनट की होगी और इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे। पेपर 400 अंकों का होगा। गणित विषय से 50 प्रश्न 200 अंकों के पूछे जाएंगे, जबकि इंटेलिजेंस, इंग्लिश, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से क्रमशः 50-50 अंकों के प्रश्न शामिल होंगे।

Published on:

31 Oct 2025 09:37 am

Hindi News / Education News / Sainik School Admission: सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए तारीखों का ऐलान, जान लें एग्जाम डेट और परीक्षा पैटर्न

