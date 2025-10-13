SBI CBO Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड रिजल्ट पीडीएफ, Direct Link

SBI CBO Result 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा का परिणाम आखिरकार जारी कर दिया गया है। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर अपलोड कर दिया है। जारी किए गए नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में हैं, जिसमें इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे दिए गए pdf से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।