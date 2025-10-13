Patrika LogoSwitch to English

SBI CBO Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड रिजल्ट पीडीएफ, Direct Link

जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस लिस्ट में शामिल हैं, वे लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं और अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी इंटरव्यू में भाग लेंगे।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 13, 2025

SBI CBO Result 2025

SBI CBO Result 2025(Image-Freepik)

SBI CBO Result 2025 को लेकर जरुरी अपडेट आ गया है। एसबीआई सर्किल बेस्ड ऑफिसर (CBO) भर्ती परीक्षा का परिणाम आखिरकार जारी कर दिया गया है। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक खुशखबरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर अपलोड कर दिया है। जारी किए गए नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में हैं, जिसमें इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे नीचे दिए गए pdf से अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

SBI CBO Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे रिजल्ट पीडीएफ


एसबीआई सीबीओ परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम SBI CBO Result 2025 देख सकते हैं।
इसके लिए उन्हें पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाना होगा।
वहां ‘Career’ सेक्शन में जाकर ‘Recruitment of Circle Based Officers’ लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद ‘List of Candidates Qualified for Interview Announced’ विकल्प चुनते ही रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी।
इस लिस्ट में उम्मीदवार अपना रोल नंबर खोजकर यह जान सकते हैं कि वे इंटरव्यू के लिए चयनित हुए हैं या नहीं।

SBI CBO Result 2025: इंटरव्यू है अगला चरण


जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर इस लिस्ट में शामिल हैं, वे लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर चुके हैं और अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी इंटरव्यू में भाग लेंगे। बैंक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, एसबीआई सीबीओ इंटरव्यू 1 नवंबर 2025 से शुरू होने की संभावना है। उम्मीदवारों को इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। बिना एडमिट कार्ड के उन्हें इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 2964 रिक्त पदों पर भर्ती होंगी। इसमें से 2600 पद रेगुलर पोस्ट के लिए और 264 पद बैकलॉग वैकेंसी के लिए आरक्षित हैं। इस परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार अब अगले चरण में भाग लेंगे। अगला चरण इंटरव्यू होना है।

Published on:

13 Oct 2025 04:03 pm

Hindi News / Education News / SBI CBO Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड रिजल्ट पीडीएफ, Direct Link

