SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

SBI Clerk Admit Card: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही क्लर्क (Junior Associate) प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। उम्मीदवार इस डायरेक्ट लिंक sbi.co.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

भारत

Anamika Mishra

Sep 11, 2025

SBI Clerk Admit Card 2025, SBI Clerk Prelims Admit Card download, SBI Clerk Hall Ticket 2025, How to download SBI Clerk admit card, SBI Clerk 2025 exam date and admit card,
SBI Clerk Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड। (Image Source: Chatgpt)

SBI Clerk Admit Card Release Date: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SBI क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। ये परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएंगी। ऐसे में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज, एडमिट कार्ड, दोनों परीक्षाओं में एक वैध आईडी प्रूफ के तौर पर ले जाना होगा। SBI JA एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा एडमिट कार्ड (Admit Card On Official Website)

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है , वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर लॉग इन करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे । लॉग इन करने के लिए, उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड सहित जनकारी भरनी होगी।

कैसे डाउनलोड करें (How To Download)

  • एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं
  • होमपेज पर, करियर टैब पर क्लिक करें
  • एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 का लिंक चुनें
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें
  • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें

परीक्षा पैटर्न (Exam Pattern)

अपने भर्ती नोटिस में, एसबीआई ने पहले पुष्टि की थी कि प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा नवंबर 2025 के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित है। भर्ती प्रक्रिया में एक ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा और चुनी गई स्थानीय भाषा में एक परीक्षा शामिल है।

शिक्षा

Published on:

11 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / Education News / SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

