SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

SBI Clerk Admit Card Release Date: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SBI क्लर्क (जूनियर एसोसिएट) प्रारंभिक परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। ये परीक्षा 20, 21 और 27 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएंगी। ऐसे में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज, एडमिट कार्ड, दोनों परीक्षाओं में एक वैध आईडी प्रूफ के तौर पर ले जाना होगा। SBI JA एडमिट कार्ड 2025 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।