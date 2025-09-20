Patrika LogoSwitch to English

SBI Scholarship 2025: स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टेट बैंक दे रहा 20 लाख तक की स्कॉलरशिप, यहां भरें फॉर्म

SBI Education Scholarship: देश के सबसे बड़े बैंक SBI (State Bank of India) ने 2025 के लिए छात्रों को बड़ी सौगात दी है। स्टेट बैंक अब स्कूल और कॉलेज के मेधावी एवं जरूरतमंद छात्रों को 20 लाख तक की स्कॉलरशिप देने जा रहा है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 20, 2025

SBI Scholarship 2025, SBI education scholarship for students, State Bank of India scholarship for school students, sbi platinum jubilee asha scholarship 2025,
SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। (Image Source: Gemini AI)

SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025: भारतीय स्टेट बैंक की सीएसआर ब्रांच, एसबीआई फाउंडेशन ने अपनी प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य देशभर के गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के 23,230 मेधावी छात्रों को सशक्त बनाना है। इसके साथ ही युवाओं को पढ़ाई के लिए करना है। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2026 में स्कॉलरशिप के लिए 90 करोड़ रुपये देने का संकल्प लिया है। SBI Scholarship उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका है जो पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।

स्कॉलरशिप राशि (Scholarship Amount)

ये सकॉलरशिप कक्षा 9 से लेकर पोस्टग्रेजुएशन कार्यक्रमों तक के छात्रों को कवर करती है। जो भी छात्र इसके लिए चुना जाता है, उसके पाठ्यक्रम के पूरा होने तक हर साल ये ब्रांच15,000 से 20,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

किसे मिल सकती है स्कॉलरशिप (Who Can Get The Scholarship)

स्कूल के छात्र (कक्षा 9-12)
एनआईआरएफ के टॉप 300 या एनएएसी ए रेटेड संस्थानों या कॉलेजों में ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन के छात्र
आईआईटी और आईआईएम के छात्र
मेडिकल कोर्स कर रहे छात्र
विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्र

कहां भर सकेंगे फॉर्म (Where To Fill Out The Form)

आवेदन विंडो 15 नवंबर, 2025 तक खुली रहेगी। छात्र आधिकारिक पोर्टल sbiashascholarship.co.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पात्रता विवरण और सभी जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया (Criteria For Scholarship)

आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए
आवेदकों को पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 75 प्रतिशत अंक या 7.0 सीजीपीए प्राप्त करना होगा
स्कूली छात्रों के लिए पारिवारिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए
कॉलेज के छात्रों के लिए पारिवारिक आय 6 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए

एसबीआई के अध्यक्ष ने कही ये बात (SBI chairman)

इस पहल के बारे में बात करते हुए, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ने कहा, "इस वर्ष अपनी प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर, हमें एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा छात्रवृत्ति शुरू करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है। इस पहल के माध्यम से, हम भारत के 23,230 प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं को, जो साधारण पृष्ठभूमि से हैं, सहयोग प्रदान करेंगे, उनकी आकांक्षाओं का पोषण करेंगे और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने में सक्षम बनाएंगे।"

शिक्षा

Updated on:

20 Sept 2025 10:53 am

Published on:

20 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Education News / SBI Scholarship 2025: स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टेट बैंक दे रहा 20 लाख तक की स्कॉलरशिप, यहां भरें फॉर्म

