SBI Scholarship 2025: स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को स्टेट बैंक दे रहा 20 लाख तक की स्कॉलरशिप, यहां भरें फॉर्म

SBI Platinum Jubilee Asha Scholarship 2025: भारतीय स्टेट बैंक की सीएसआर ब्रांच, एसबीआई फाउंडेशन ने अपनी प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य देशभर के गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के 23,230 मेधावी छात्रों को सशक्त बनाना है। इसके साथ ही युवाओं को पढ़ाई के लिए करना है। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2026 में स्कॉलरशिप के लिए 90 करोड़ रुपये देने का संकल्प लिया है। SBI Scholarship उन छात्रों के लिए सुनहरा मौका है जो पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।