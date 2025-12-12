12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

School Assembly News Headlines, Dec 12 2025: IndiGo यात्रियों को देगा 10 हजार का ट्रैवल वाउचर, छह राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समयसीमा, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

Today School Assembly News Headlines, December 12, 2025: आज के न्यूज में IndiGo का यात्रियों को 10 हजार का ट्रैवल वाउचर देना, यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया हित कई अन्य खबरें शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 12, 2025

School Assembly News Headlines, Dec 12 2025

School Assembly News Headlines, Dec 12 2025

Today School Assembly News Headlines (12 December 2025): इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबरें दिए गए हैं। इन खबरों से स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और स्कूल असेंबली में भी जरुरी हेडलाइन बता सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबरें शामिल हैं।

Today School Assembly News Headlines, 12 December 2025: देश की जरुरी खबर

IndiGo संकट में बुरी तरह प्रभावित रहे यात्रियों को मिलेगा 10 हजार का ट्रैवल वाउचर

    IndiGo ने गुरुवार को ऐलान किया कि तीन से पांच दिसंबर के दौरान जो यात्री बुरी तरह से प्रभावित रहे थे, उनके लिए कंपनी दस हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर देगी।

    यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समयसीमा
    चुनाव आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। यह समयसीमा यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बढ़ाई गई है।

    एक लाख रुपया भी दे दूं तो भी मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा- हिमंता बिस्वा सरमा
    असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर वह मुस्लिम समुदाय को एक-एक लाख रुपये भी दे दें, तब भी उनका वोट भाजपा को नहीं मिलेगा।

    मुस्लिम परिवार की शादी में ‘हिंदू उपनाम’ बना चर्चा का विषय
    शादी के लिए छपवाया गया कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्योंकि शादी एक मुस्लिम परिवार में हो रही है, लेकिन मुस्लिम परिवार ने अपने नाम के आगे अपना सरनेम दुबे लिखा हुआ है।

    World News Headlines for School Assembly: विदेश की जरुरी खबर

    पुतिन के भारत दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की हुई फोन पर बात
    भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने फोन पर बात की। पुतिन के भारत दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बात हुई।

      बुल्गारिया में विरोध-प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने किया इस्तीफे का ऐलान
      बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याजकोव ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से महज मिनटों पहले इस्तीफा दे दिया। कई दिनों से बुल्गारिया में बवाल मचा हुआ है।

      OpenAI पर बेटे को उकसाने और मां की हत्या करवाने के मामले में दर्ज हुआ केस
      अमेरिका में OpenAI पर केस दर्ज हो गया है। एक परिवार कहना है की AI वाले चैटबॉट ने उनके बेटे के ‘भ्रम’ को और बढ़ाया और अपनी मां की हत्या करने के लिए उकसाया।

      Sports Headlines for School Assembly: खेल की जरुरी खबर

      दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया
      भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 51 रन से हरा दिया।

      13 दिसंबर को फुटबॉलर Lionel Messi आएंगे भारत
      फुटबॉल के इतिहास में अपना अलग स्थान बनाने वाले लियोनेल मेस्सी(Lionel Messi) भारत के दौरे पर आने वाले हैं। मेस्सी का बहुचर्चित GOAT Tour 13 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है।

      युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर हुए न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम के दो स्टैंड
      विश्व कप विजेता क्रिकेटर युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के सम्मान में न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम के दो स्टैंड उनके नाम पर किए गए।

      खबर शेयर करें:

      Join Arovia on WhatsApp

      Published on:

      12 Dec 2025 06:18 am

      Hindi News / Education News / School Assembly News Headlines, Dec 12 2025: IndiGo यात्रियों को देगा 10 हजार का ट्रैवल वाउचर, छह राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समयसीमा, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

      बड़ी खबरें

      View All

      शिक्षा

      ट्रेंडिंग

      Katha Vachak Course: कथावाचक बनने के लिए अब मिलेगी प्रोफेशनल डिग्री, इस यूनिवर्सिटी ने शुरू किया अनोखा कोर्स, जानें फीस और प्रक्रिया

      Katha Vachak Course
      शिक्षा

      UPSC NDA CDS Notification 2026: सेना में अफसर बनने का सुनहरा मौका, नोटिफिकेशन जारी, जान लें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

      UPSC NDA CDS Notification 2026
      शिक्षा

      5 और 15 वर्ष पर अपडेट अनिवार्य, प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क, नहीं तो बाद में आ सकती है परेशानी

      जिले में बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की रफ्तार काफी धीमी है। आधार नियमों के अनुसार बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा दो बार—5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पर—अपडेट कराना अनिवार्य है।
      ग्वालियर

      सरकारी स्कूल बना रोल मॉडल, ग्रामीणों ने खुद बदली तस्वीर

      स्कूल को नई पहचान
      हुबली

      कौन हैं DSP कल्पना वर्मा? जिनकी ‘आशिकी’ के किस्सों ने पुलिस विभाग में मचा दी खलबली, जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

      DSP Kalpana Verma
      शिक्षा
      Play Store

      DOWNLOAD ON

      Play Store

      App Store

      DOWNLOAD ON

      App Store

      TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
      Patrika Site Logo

      Trending Topics

      Parliament Winter Session

      PM Modi

      Year Ender

      Top Categories

      राष्ट्रीय

      मनोरंजन

      स्वास्थ्य

      राजस्थान

      मध्य प्रदेश

      Legal

      Privacy Policy

      Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

      This website follows the DNPA’s code of conduct

      Code of Conduct

      About Us

      Grievance Policy

      RSS

      Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.