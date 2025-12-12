School Assembly News Headlines, Dec 12 2025: IndiGo यात्रियों को देगा 10 हजार का ट्रैवल वाउचर, छह राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समयसीमा, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

School Assembly News Headlines, Dec 12 2025
Today School Assembly News Headlines (12 December 2025): इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबरें दिए गए हैं। इन खबरों से स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और स्कूल असेंबली में भी जरुरी हेडलाइन बता सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबरें शामिल हैं।
IndiGo संकट में बुरी तरह प्रभावित रहे यात्रियों को मिलेगा 10 हजार का ट्रैवल वाउचर
IndiGo ने गुरुवार को ऐलान किया कि तीन से पांच दिसंबर के दौरान जो यात्री बुरी तरह से प्रभावित रहे थे, उनके लिए कंपनी दस हजार रुपये का ट्रैवल वाउचर देगी।
यूपी समेत छह राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समयसीमा
चुनाव आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समयसीमा बढ़ा दी है। यह समयसीमा यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बढ़ाई गई है।
एक लाख रुपया भी दे दूं तो भी मुसलमान मुझे वोट नहीं देगा- हिमंता बिस्वा सरमा
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि अगर वह मुस्लिम समुदाय को एक-एक लाख रुपये भी दे दें, तब भी उनका वोट भाजपा को नहीं मिलेगा।
मुस्लिम परिवार की शादी में ‘हिंदू उपनाम’ बना चर्चा का विषय
शादी के लिए छपवाया गया कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्योंकि शादी एक मुस्लिम परिवार में हो रही है, लेकिन मुस्लिम परिवार ने अपने नाम के आगे अपना सरनेम दुबे लिखा हुआ है।
पुतिन के भारत दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की हुई फोन पर बात
भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने फोन पर बात की। पुतिन के भारत दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बात हुई।
बुल्गारिया में विरोध-प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने किया इस्तीफे का ऐलान
बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याजकोव ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से महज मिनटों पहले इस्तीफा दे दिया। कई दिनों से बुल्गारिया में बवाल मचा हुआ है।
OpenAI पर बेटे को उकसाने और मां की हत्या करवाने के मामले में दर्ज हुआ केस
अमेरिका में OpenAI पर केस दर्ज हो गया है। एक परिवार कहना है की AI वाले चैटबॉट ने उनके बेटे के ‘भ्रम’ को और बढ़ाया और अपनी मां की हत्या करने के लिए उकसाया।
दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 51 रन से हरा दिया।
13 दिसंबर को फुटबॉलर Lionel Messi आएंगे भारत
फुटबॉल के इतिहास में अपना अलग स्थान बनाने वाले लियोनेल मेस्सी(Lionel Messi) भारत के दौरे पर आने वाले हैं। मेस्सी का बहुचर्चित GOAT Tour 13 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है।
युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर हुए न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम के दो स्टैंड
विश्व कप विजेता क्रिकेटर युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के सम्मान में न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम के दो स्टैंड उनके नाम पर किए गए।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग