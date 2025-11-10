School Holiday: 11 और 14 नवंबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, जान लें कारण

November School Holiday: इस महीने 11 और 14 नवंबर को चुनाव को लेकर स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रहने वाली है। 11 को सिर्फ उन जिलों में छुट्टी रहेगी, जहां चुनाव होने हैं। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव होना है। जिसके लिए सभी जिलों(जहां चुनाव होने हैं) में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। ताकि छात्र जो 18 उम्र से ज्यादा के हैं और शिक्षक अपने मत का प्रयोग कर सके।