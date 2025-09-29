Patrika LogoSwitch to English

School Holiday: अक्टूबर के पहले हफ्ते में इन राज्यों में इन तारीखों पर स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट

त्योहारों की वजह से छुट्टियां लंबी हैं। कई राज्यों में लंबी छुट्टी भी दी गई है। आइए जानते हैं किन राज्यों में कितने दिन तक स्कूल बंद रहेंगे।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 29, 2025

School Holiday

School Holiday(Symbolic Image- Freepik)

देशभर में नवरात्रि और दशहरा की धूम शुरू हो चुकी है। इन त्योहारों के चलते अलग-अलग राज्यों के शिक्षा विभागों और प्रशासन की ओर से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। त्योहारों की वजह से छुट्टियां लंबी हैं। कई राज्यों में लंबी छुट्टी भी दी गई है। आइए जानते हैं किन राज्यों में कितने दिन तक स्कूल बंद रहेंगे।

School Holiday: जान लें राज्यवार डिटेल्स

राजस्थान

28 सितंबर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, इसके बाद 30 सितंबर को महाअष्टमी की छुट्टी और फिर 02 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा की छुट्टी रहेगी।

मध्य प्रदेश

30 सितंबर, मंगलवार को महा अष्टमी के दिन स्कूल, कॉलेज में छुट्टी रहेगी। वहीं अगले दिन 1 अक्टूबर, बुधवार को भी महानवमी पर छुट्टी रहेगी। वहीं, 2 अक्टूबर, गुरुवार को गांधी जयंती और दशहरा के लिए छुट्टी रहेगी।

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य के अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में दुर्गा पूजा की छुट्टियां रविवार 28 सितंबर से शुरू हो गई हैं। राज्य में कहीं 5 दिन तो कहीं 8 दिन तक की छुट्टी की घोषणा की गई है।

दिल्ली

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के नोटिस के अनुसार, राजधानी के सरकारी स्कूल 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। निजी स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल अलग हो सकता है। कक्षाएं 3 अक्टूबर से दोबारा शुरू होंगी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में दशहरा और गांधी जयंती के अवसर पर 1 और 2 अक्टूबर को स्कूल बंद रहेंगे।

बिहार

बिहार में दशहरा और दुर्गापूजा को देखते हुए स्कूलों में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक छुट्टी दी गई है। कुछ जिलों में स्थानीय प्रशासन ने इसे 5 अक्टूबर तक बढ़ाने का भी आदेश जारी किया है।

झारखंड

धनबाद सहित झारखंड के कई जिलों में 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं, कुछ स्कूलों ने छुट्टियां बढ़ाकर 5 अक्टूबर तक कर दी हैं।

पश्चिम बंगाल

दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है। इसी कारण राज्य में स्कूलों को 24 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टियों की तारीखों में थोड़ा-बहुत अंतर देखने को मिल सकता है।

School Holiday: अलग-अलग दिन छुट्टी की घोषणा

त्योहारों के दौरान अलग-अलग राज्यों में घोषित छुट्टियों से छात्रों को परिवार संग समय बिताने और उत्सव मनाने का अवसर मिलेगा। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग घुट्टी के दिन राज्यों में छुट्टी की घोषणा की गई है।

Updated on:

29 Sept 2025 05:56 pm

Published on:

29 Sept 2025 05:48 pm

Hindi News / Education News / School Holiday: अक्टूबर के पहले हफ्ते में इन राज्यों में इन तारीखों पर स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट

शिक्षा

UPSC NDA Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे एनडीए रिजल्ट, जान लें वेबसाइट लिंक

UPSC NDA Result 2025
शिक्षा

Mahesh Panda OPSC: जानिए कौंन है ओडिशा के दृष्टिहीन शिक्षक, बचपन में आंखों की रोशनी खोकर भी सिविल सेवा परीक्षा में रचा इतिहास

Mahesh Panda OPSC success story, Odisha blind teacher OPSC, Visually impaired civil servant India, Mahesh Panda journey, Inspirational story of blind teacher Mahesh Panda,
शिक्षा

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025
शिक्षा

AIBE 20 Registration: एआईबीई 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू, जान लें सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

AIBE 20 Registration 2025 begins
शिक्षा

Diwali 2025 Holiday: यूपी, बिहार, राजस्थान में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Diwali 2025 school holidays in India, Diwali 2025 holidays in UP Bihar Rajasthan, Diwali vacation 2025 school college closure,
शिक्षा
