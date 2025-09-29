School Holiday: अक्टूबर के पहले हफ्ते में इन राज्यों में इन तारीखों पर स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट

देशभर में नवरात्रि और दशहरा की धूम शुरू हो चुकी है। इन त्योहारों के चलते अलग-अलग राज्यों के शिक्षा विभागों और प्रशासन की ओर से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। त्योहारों की वजह से छुट्टियां लंबी हैं। कई राज्यों में लंबी छुट्टी भी दी गई है। आइए जानते हैं किन राज्यों में कितने दिन तक स्कूल बंद रहेंगे।