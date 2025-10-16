School Uniform Importance: स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना क्यों जरूरी होता है? जानिए इसके पीछे का असली कारण

जब सभी छात्र एक जैसे ड्रेस में होते हैं, तो उनमें एकता की भावना बढ़ती है। यह स्कूल में “हम सब एक हैं” का संदेश देता है। खेलकूद, प्रतियोगिताओं या सांस्कृतिक आयोजनों में भी यह भावना टीमवर्क को मजबूत करती है। साथ ही अगर यूनिफॉर्म न हो तो छात्र अक्सर फैशन या कपड़ों की तुलना में उलझे रहते हैं। इससे उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। यूनिफॉर्म की वजह से कपड़ों को लेकर छात्र फैशन में नहीं रहते हैं और छात्रों का फोकस पढ़ाई पर रहता है।