SECL Recruitment 2025: असिस्टेंट फोरमैन के 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आपके पास है ये डिग्री तो कर दें आवेदन

SECL Recruitment 2025(Image-Freepik)
SECL: युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने असिस्टेंट फोरमैन के 543 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 नवंबर 2025 तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.secl-cil.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल), T&S ग्रेड-C पद में ट्रेनी पदों के लिए उम्मीदवार के पास एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 3 वर्ष का डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। वहीं नॉन-ट्रेनी पदों की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार माइन्स (खनन क्षेत्र सहित) में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के रूप में कार्य करने का वैध सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, आवेदन के योग्य हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी जिसमें mcq प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र तीन भागों में रहेगा। जिसमें मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल और रीजनिंग स्किल और जनरल अवेयरनेस, CIL/SECL से संबंधित जानकारी और विषय-विशेष ज्ञान शामिल है।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार SECL की आधिकारिक वेबसाइट www.secl-cil.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए “Recruitment” सेक्शन में जाकर आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
नए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन कर आवेदन फॉर्म भरें।
सभी डिटेल्स जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
आवेदन का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग