SECL Recruitment 2025: असिस्टेंट फोरमैन के 500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, आपके पास है ये डिग्री तो कर दें आवेदन



असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल), T&S ग्रेड-C पद में ट्रेनी पदों के लिए उम्मीदवार के पास एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 3 वर्ष का डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। वहीं नॉन-ट्रेनी पदों की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार माइन्स (खनन क्षेत्र सहित) में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के रूप में कार्य करने का वैध सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, आवेदन के योग्य हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।