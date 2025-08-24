SHS Lab Technician Vacancy 2025: बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये डिग्री तो कर दें अप्लाई

SHS Lab Technician Vacancy 2025: बिहार में युवाओं के लिए नौकरी का और अवसर सामने आया है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) ने लैबोरेट्री टेक्नीशियन और सीनियर लैबोरेट्री टेक्नीशियन पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक तय किया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1068 पद भरे जाएंगे।
सीनियर लैब टेक्नीशियन पद के लिए एम.एससी (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी/एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी/जनरल माइक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री) डिग्री, डीएमएलटी के साथ या बिना। साथ ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जीनोटाइपिक टेस्ट (न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, लाइन प्रोब असे) या फेनोटाइपिक टेस्ट (कल्चर और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट) में कम से कम 2 साल का अनुभव। या बीएससी (माइक्रोबायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री/केमिस्ट्री/लाइफ साइंस/बॉटनी/जूलॉजी) डीएमएलटी के साथ, और टीबी संबंधित उपरोक्त परीक्षणों में कम से कम 3 साल का अनुभव।
लैबोरेट्री टेक्नीशियन पद के लिए इंटरमीडिएट (10+2) में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषयों के साथ पास होना जरूरी है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में स्नातक (BMLT) या डिप्लोमा (DMLT) होना अनिवार्य है।
आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।वहीं अधिकतम आयु की गणना 1 अप्रैल 2025 को आधार मानकर की जाएगी। श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार है।
अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरुष) – 37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) – 40 वर्ष
अनारक्षित/EWS (महिला) – 40 वर्ष
अनुसूचित जाति/जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 42 वर्ष