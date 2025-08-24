SHS Lab Technician Vacancy 2025: बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, अगर आपके पास है ये डिग्री तो कर दें अप्लाई

SHS Lab Technician Vacancy 2025: बिहार में युवाओं के लिए नौकरी का और अवसर सामने आया है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) ने लैबोरेट्री टेक्नीशियन और सीनियर लैबोरेट्री टेक्नीशियन पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक तय किया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1068 पद भरे जाएंगे।