स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल: पढ़ाई में कौन है आगे? जानें दोनों का एजुकेशन बैकग्राउंड

Smriti Mandhana Palash Muchhal Education: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल इस समय अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इनके चाहने वालों के मन में एक और दिलचस्प सवाल घूम रहा है। फैंस जानना चाहते हैं इन दोनों में पढ़ाई के मामले में कौन आगे है? क्रिकेट के मैदान पर स्मृति की चमक सभी ने देखी है और म्यूजिक की दुनिया में पलाश की पहचान किसी से छुपी नहीं है। लेकिन दोनों ने अपने-अपने करियर के साथ पढ़ाई को भी कैसे संभाला है यह जानने की उत्सुकता फैंस में हमेशा रही है।