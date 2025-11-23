Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल: पढ़ाई में कौन है आगे? जानें दोनों का एजुकेशन बैकग्राउंड

Smriti Mandhana Palash Muchhal Education: जानें स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने कितनी पढ़ाई की, किसके पास कौन-सी डिग्री है और शिक्षा के मामले में कौन आगे है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 23, 2025

Smriti Mandhana Palash Muchhal Education

Smriti Mandhana Palash Muchhal Education (Image: Palash Muchha/Instagram)

Smriti Mandhana Palash Muchhal Education: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल इस समय अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इनके चाहने वालों के मन में एक और दिलचस्प सवाल घूम रहा है। फैंस जानना चाहते हैं इन दोनों में पढ़ाई के मामले में कौन आगे है? क्रिकेट के मैदान पर स्मृति की चमक सभी ने देखी है और म्यूजिक की दुनिया में पलाश की पहचान किसी से छुपी नहीं है। लेकिन दोनों ने अपने-अपने करियर के साथ पढ़ाई को भी कैसे संभाला है यह जानने की उत्सुकता फैंस में हमेशा रही है।

स्मृति मंधाना कितनी पढ़ी लिखी हैं? (Smriti Mandhana Education)

स्मृति का बचपन सांगली के माधवनगर में गुजरा है, जहां एक साधारण स्कूल से उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी। इसी दौरान उनका मन धीरे-धीरे क्रिकेट की तरफ खिंचने लगा। स्कूल, प्रैक्टिस, टूर्नामेंट सब कुछ एक साथ संभालते हुए उन्होंने इंटर के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चुनी और चिंतामनराव कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सांगली में एडमिशन लिया। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों की व्यस्तता के बावजूद उन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की है।

पलाश मुच्छल कितने पढ़े-लिखे हैं? (Palash Muchhal Education)

पलाश मुच्छल छोटी उम्र से ही संगीत की दुनिया में पैर जमा चुके थे। लेकिन संगीत के बढ़ते काम के बीच भी उन्होंने पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा। उनकी स्कूली पढ़ाई इंदौर के मशहूर क्वींस कॉलेज से हुई और उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पूरा किया।

कॉलेज के समय ही उनका स्टूडियो वर्क और शुरुआती म्यूजिक प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ने लगे थे, फिर भी उन्होंने औपचारिक पढ़ाई जारी रखी। डिग्री के बाद उन्होंने म्यूजिक की ट्रेनिंग प्रोफेशनली ली और खुद को पूरी तरह कंपोजिंग और सिंगिंग में झोंक दिया। यानी प्रैक्टिकल काम के साथ-साथ उन्होंने म्यूजिक की दुनिया में भी अपने आप को स्थापित किया है।

कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा? (Smriti Mandhana Palash Muchhal Education)

अगर कागज पर दर्ज डिग्री की बात करें तो दोनों ही बराबर खड़े नजर आते हैं। फील्ड अलग-अलग हैं लेकिन दोनों ने अपने सपनों के साथ पढ़ाई को भी पूरा समय दिया है। इस तरह कह सकते हैं कि पढ़ाई के मामले में किसी एक को ज्यादा आगे नहीं कहा जा सकत है। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर पूरी तरह संतुलित और पढ़ाई के प्रति सजग रहे हैं।

Updated on:

23 Nov 2025 05:29 pm

Published on:

23 Nov 2025 05:28 pm

Hindi News / Education News / स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल: पढ़ाई में कौन है आगे? जानें दोनों का एजुकेशन बैकग्राउंड

