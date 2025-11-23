IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी

IB Vacancy 2025 (Image: Freepik)
IB Vacancy 2025: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी MTS के 362 पदों पर वैकेंसी निकाली है और आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है।
खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कम पढ़ाई वाले युवाओं के लिए भी केंद्र सरकार की नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टी-टास्किंग स्टाफ 2025 की आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर से शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर तय की गई है। जिससे उम्मीदवारों के पास अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। इच्छुक उम्मीदवार गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह भर्ती देशभर में फैले अलग-अलग इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालयों और स्पेशल ब्यूरो में खाली पड़े 362 पदों को भरने के लिए की जा रही है।
|कैटेगरी
|खाली पदों की संख्या
|अनारक्षित (UR)
|160
|ओबीसी (NCL)
|72
|एससी
|42
|एसटी
|54
|ईडब्ल्यूएस
|34
|कुल पद
|362
दिल्ली में सबसे अधिक 108 पद हैं। उसके बाद ईटानगर, मुंबई, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में भी अच्छी संख्या में सीटें निकली हैं। कई छोटे शहरों में भी रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर 362 पद अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे गए हैं जिससे उम्मीदवार अपने क्षेत्र के अनुसार भी आवेदन कर सकते हैं।
|शहर
|पदों की संख्या
|अगरतला
|6
|अहमदाबाद
|4
|आइजोल
|11
|अमृतसर
|7
|बेंगलुरु
|4
|भोपाल
|11
|भुवनेश्वर
|7
|चंडीगढ़
|7
|चेन्नई
|10
|देहरादून
|8
|दिल्ली/आईबी मुख्यालय
|108
|गंगटोक
|8
|गुवाहाटी
|10
|हैदराबाद
|6
|इम्फाल
|0
|ईटानगर
|25
|जयपुर
|0
|जम्मू
|7
|कलिम्पोंग
|3
|कोहिमा
|6
|कोलकाता
|1
|लेह
|10
|लखनऊ
|12
|मेरठ
|2
|मुंबई
|22
|नागपुर
|2
|पणजी
|2
|पटना
|6
|रायपुर
|4
|रांची
|2
|शिलांग
|7
|शिमला
|5
|सिलीगुड़ी
|6
|श्रीनगर
|14
|त्रिवेंद्रम
|13
|वाराणसी
|3
|विजयवाड़ा
|3
|कुल
|362
इस पद के लिए आवेदन करना काफी आसान है।
आईबी एमटीएस पद के लिए चयन दो चरणों में होगा। पहला चरण टियर-I, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस, तर्कशक्ति, बेसिक मैथ्स और अंग्रेजी भाषा से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि समय पर सही फैसले लेने की क्षमता की भी परीक्षा लेती है।
जो उम्मीदवार पहला चरण पास करेंगे, उन्हें टियर-II के लिए बुलाया जाएगा। यह एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें अंग्रेजी में लिखने की क्षमता, व्याकरण और सोच की स्पष्टता को परखा जाता है। इसके बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।
आईबी की वेबसाइट पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें, मांगे गए डाक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें और फीस जमा करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी जानकारी एक बार ध्यान से चेक कर लें।
आईबी एमटीएस पद लेवल-1 पे मैट्रिक्स में आता है।
इसके अलावा DA, HRA, TA और 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस (SSA) भी मिलता है। छुट्टियों में ड्यूटी करने पर कैश कम्पेनसेशन भी दिया जाता है।
कटौतियों के बाद पहले ही महीने में इन-हैंड सैलरी करीब 38,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अनुभव और प्रमोशन के साथ यह रकम 1 लाख रुपये से ऊपर भी जा सकती है।
पेमेंट UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या SBI चालान के जरिए किया जा सकता है।
