IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी

IB Vacancy 2025: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी MTS के 362 पदों पर वैकेंसी निकाली है और आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है।

खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कम पढ़ाई वाले युवाओं के लिए भी केंद्र सरकार की नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है।