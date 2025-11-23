Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी

IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए MTS के 362 पदों पर वैकेंसी निकली है। जानें योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, शहर-वार वैकेंसी और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 23, 2025

IB Vacancy 2025

IB Vacancy 2025 (Image: Freepik)

IB Vacancy 2025: अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ यानी MTS के 362 पदों पर वैकेंसी निकाली है और आवेदन लेना भी शुरू कर दिया है।
खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कम पढ़ाई वाले युवाओं के लिए भी केंद्र सरकार की नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है।

14 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई (IB Vacancy 2025 Last date to Apply)

इंटेलिजेंस ब्यूरो मल्टी-टास्किंग स्टाफ 2025 की आवेदन प्रक्रिया 22 नवंबर से शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर तय की गई है। जिससे उम्मीदवारों के पास अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। इच्छुक उम्मीदवार गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह भर्ती देशभर में फैले अलग-अलग इंटेलिजेंस ब्यूरो कार्यालयों और स्पेशल ब्यूरो में खाली पड़े 362 पदों को भरने के लिए की जा रही है।

कैटेगरीखाली पदों की संख्या
अनारक्षित (UR)160
ओबीसी (NCL)72
एससी42
एसटी54
ईडब्ल्यूएस34
कुल पद362

किस शहर में कितनी वैकेंसी? (IB Multi Tasking Staff Recruitment 2025)

दिल्ली में सबसे अधिक 108 पद हैं। उसके बाद ईटानगर, मुंबई, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में भी अच्छी संख्या में सीटें निकली हैं। कई छोटे शहरों में भी रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर 362 पद अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे गए हैं जिससे उम्मीदवार अपने क्षेत्र के अनुसार भी आवेदन कर सकते हैं।

शहरपदों की संख्या
अगरतला6
अहमदाबाद4
आइजोल11
अमृतसर7
बेंगलुरु4
भोपाल11
भुवनेश्वर7
चंडीगढ़7
चेन्नई10
देहरादून8
दिल्ली/आईबी मुख्यालय108
गंगटोक8
गुवाहाटी10
हैदराबाद6
इम्फाल0
ईटानगर25
जयपुर0
जम्मू7
कलिम्पोंग3
कोहिमा6
कोलकाता1
लेह10
लखनऊ12
मेरठ2
मुंबई22
नागपुर2
पणजी2
पटना6
रायपुर4
रांची2
शिलांग7
शिमला5
सिलीगुड़ी6
श्रीनगर14
त्रिवेंद्रम13
वाराणसी3
विजयवाड़ा3
कुल362

10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन (IB MTS Recruitment 2025 Qualification)

इस पद के लिए आवेदन करना काफी आसान है।

  • उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है।
  • जिस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
  • उम्र 14 दिसंबर 2025 के हिसाब से 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • रिजर्व कैटेगरी को सरकार के नियमों के मुताबिक उम्र में छूट मिलेगी।

कैसे होगी चयन प्रक्रिया? (IB MTS Recruitment 2025 Eligibility Criteria)

आईबी एमटीएस पद के लिए चयन दो चरणों में होगा। पहला चरण टियर-I, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस, तर्कशक्ति, बेसिक मैथ्स और अंग्रेजी भाषा से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि समय पर सही फैसले लेने की क्षमता की भी परीक्षा लेती है।

जो उम्मीदवार पहला चरण पास करेंगे, उन्हें टियर-II के लिए बुलाया जाएगा। यह एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें अंग्रेजी में लिखने की क्षमता, व्याकरण और सोच की स्पष्टता को परखा जाता है। इसके बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें? (IB MTS Recruitment 2025 Apply Online Link)

आईबी की वेबसाइट पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें, मांगे गए डाक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें और फीस जमा करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी जानकारी एक बार ध्यान से चेक कर लें।

सैलरी कितनी मिलेगी? (IB MTS Recruitment 2025 Salary)

आईबी एमटीएस पद लेवल-1 पे मैट्रिक्स में आता है।

  • शुरुआती बेसिक सैलरी 18,000 रुपये
  • अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये

इसके अलावा DA, HRA, TA और 20% स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस (SSA) भी मिलता है। छुट्टियों में ड्यूटी करने पर कैश कम्पेनसेशन भी दिया जाता है।

कटौतियों के बाद पहले ही महीने में इन-हैंड सैलरी करीब 38,000 रुपये तक पहुंच सकती है। अनुभव और प्रमोशन के साथ यह रकम 1 लाख रुपये से ऊपर भी जा सकती है।

एप्लीकेशन फीस कितनी है? (IB MTS Recruitment 2025 Application Fees)

  • सामान्य, OBC और EWS पुरुष उम्मीदवार: 650 रुपये
  • SC, ST, महिला और PwBD उम्मीदवार: 550 रुपये

पेमेंट UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या SBI चालान के जरिए किया जा सकता है।

शिक्षा

Published on:

23 Nov 2025 03:09 pm

Hindi News / Education News / IB Vacancy 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 10वीं पास के लिए निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी

