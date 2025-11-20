UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी होम गार्ड में 41,424 पदों पर बंपर भर्ती, जानें आपके जिले में कितने पद खाली हैं और कौन कर सकता है आवेदन?

आगरा 1232 495 258 24 332 123

फ़िरोज़ाबाद 484 196 101 9 130 48

मैनपुरी 383 155 80 7 103 38

मथुरा 489 198 102 9 132 48

अलीगढ़ 853 342 179 17 230 85

एटा 329 134 69 6 88 32

हाथरस 495 201 103 9 133 49

कासगंज 299 123 62 5 80 29

बरेली 761 306 159 15 205 76

बदायूँ 629 254 132 12 169 62

पीलीभीत 451 182 94 9 121 45

शाहजहाँपुर 720 289 151 14 194 72

मेरठ 688 278 144 13 185 68

गाजियाबाद 102 42 21 2 27 10

बुलंदशहर 663 266 139 13 179 66

बागपत 218 90 45 4 58 21

हापुड़ 268 109 56 5 72 26

गौतमबुद्ध नगर 421 170 88 8 113 42

मुरादाबाद 462 186 97 9 124 46

रामपुर 382 154 80 7 103 38

अमरोहा 354 143 74 7 95 35

बिजनौर 573 231 120 11 154 57

सम्भल 560 225 117 11 151 56

सहारनपुर 586 236 123 11 158 58

मुजफ्फरनगर 395 161 82 7 106 39

शामली 307 125 64 6 82 30

अयोध्या 452 182 94 9 122 45

बाराबंकी 615 247 129 12 166 61

सुल्तानपुर 551 222 115 11 148 55

अम्बेडकरनगर 434 175 91 8 117 43

अमेठी 453 182 95 9 122 45

चित्रकूट 242 99 50 4 65 24

हमीरपुर 340 138 71 6 91 34

बांदा 481 194 101 9 129 48

महोबा 111 46 23 2 29 11

गोण्डा 826 332 173 16 223 82

बहराइच 659 266 138 13 177 65

बलरामपुर 551 222 115 11 148 55

श्रावस्ती 221 90 46 4 59 22

झाँसी 456 184 95 9 123 45

ललितपुर 188 78 39 3 50 18

जालौन 433 176 90 8 116 43

कानपुर नगर 1947 782 408 38 525 194

कानपुर देहात 380 154 79 7 102 38

इटावा 485 197 101 9 130 48

फर्रुखाबाद 420 169 88 8 113 42

कन्नौज 320 129 67 6 86 32

औरैया 332 135 69 6 89 33

लखनऊ 1371 550 287 27 370 137

हरदोई 1072 430 225 21 289 107

सीतापुर 927 373 194 18 250 92

रायबरेली 472 190 99 9 127 47

खीरी 629 254 132 12 169 62

उन्नाव 738 298 154 14 199 73

आज़मगढ़ 867 348 182 17 234 86

मऊ 318 130 66 6 85 31

बलिया 704 283 147 14 190 70

बस्ती 537 218 112 10 144 53

सिद्धार्थनगर 419 170 87 8 113 41

संतकबीर नगर 252 102 52 5 68 25

गोरखपुर 830 333 174 16 224 83

कुशीनगर 624 251 131 12 168 62

देवरिया 667 268 140 13 180 66

महाराजगंज 462 186 97 9 124 46

मिर्जापुर 476 193 99 9 128 47

भदोही 43 19 9 0 11 4

सोनभद्र 250 101 52 5 67 25

प्रयागराज 1219 490 255 24 329 121

फतेहपुर 583 235 122 11 157 58

प्रतापगढ़ 726 292 152 14 196 72

कौशाम्बी 290 118 60 5 78 29

वाराणसी 1004 403 210 20 271 100

गाज़ीपुर 693 279 145 13 187 69

जौनपुर 900 360 189 18 243 90