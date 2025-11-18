IIT Kanpur में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं? इन टॉप स्कॉलरशिप्स के बारे में जानें

IIT Kanpur Scholarship List (Image: IITK)
IIT Kanpur Scholarship: आईआईटी कानपुर देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। जहां पढ़ना लाखों छात्रों का सपना होता है। लेकिन अक्सर ये सपना फीस और रहने-खाने के खर्च जैसी आर्थिक चुनौतियों के कारण अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि IIT Kanpur हर साल बड़ी संख्या में ऐसी स्कॉलरशिप्स देता है। जिनका मकसद प्रतिभाशाली और योग्य छात्रों को बिना किसी आर्थिक बोझ के पढ़ाई का मौका मिल सके होता है। इन स्कीम्स का दायरा इतना व्यापक है कि लगभग हर पृष्ठभूमि से आने वाला छात्र अपने लिए कोई न कोई मदद जरूर पा सकता है। चलिए जानते हैं IIT Kanpur कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है।
अगर किसी छात्र की JEE Advanced में AIR 100 के अंदर रैंक आती है तो IIT Kanpur उसे ब्राइट माइंड्स स्कॉलरशिप (Bright Minds Scholarship) देता है। यह स्कॉलरशिप लगभग पूरे अंडरग्रेजुएट कोर्स का खर्च उठाती है। हर साल 3 लाख रुपये की मदद मिलती है जिससे ट्यूशन फीस हो या रहने का खर्च सब काफी हद तक कवर हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो टॉप रैंक लाने वाले छात्रों के लिए IITK में पढ़ना लगभग फ्री हो जाता है।
जिन छात्रों का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप (MCM Scholarship) बहुत बड़ी राहत है। अगर माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है तो छात्र ट्यूशन फीस से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। साथ ही हर महीने 1,000 रुपये की सहायता भी दी जाती है। हल्की शर्त बस यह है कि छात्र का CPI 6.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर CPI 6.0 से 6.5 के बीच आता है तो भत्ता रुक जाता है लेकिन ट्यूशन फीस माफ ही रहती है।
केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के BS कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्र, जिनकी AIR कॉमन मेरिट लिस्ट में 10,000 के अंदर हो, इंस्पायर स्कॉलरशिप (INSPIRE Scholarship) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें हर सेमेस्टर 30,000 रुपये की फेलोशिप मिलती है और साथ ही 20,000 रुपये का वार्षिक रिसर्च ग्रांट भी दिया जाता है। यह स्कॉलरशिप खासतौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जो रिसर्च करना चाहते हैं।
IIT Kanpur में 129 से ज्यादा डोनर स्कॉलरशिप्स उपलब्ध हैं, जो पूर्व छात्रों और निजी दानदाताओं की मदद से दी जाती हैं। हर स्कॉलरशिप के अपने अलग नियम और पात्रता होती है, कुछ पूरी तरह मेरिट पर आधारित होती हैं, कुछ आर्थिक जरूरत को देखकर दी जाती हैं जबकि कुछ खास विभागों या कोर्सेज के लिए ही होती हैं। कई मामलों में ऐसा भी होता है कि एक ही छात्र एक से ज्यादा स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए योग्य हो सकता है।
SC/ST कैटेगेरी के वे छात्र जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये से कम है उन्हें बेसिक मेस चार्ज नहीं देना पड़ता। इसके साथ ही उन्हें जेब खर्च के लिए अतिरिक्त राशि भी दी जाती है ताकि रोजमर्रा के खर्च पूरे हो सकें।
IIT Kanpur छात्रों को बाहरी संस्थानों और सरकारी स्कीम्स जैसे NSP (National Scholarship Portal) के जरिए मिलने वाली छात्रवृत्तियों को लेने के लिए भी इंस्पायर करता है। इन स्कॉलरशिप्स के लिए छात्र को स्वयं आवेदन करना होता है और जरूरी कागजों की पुष्टि IIT द्वारा की जाती है।
जो छात्र खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें IIT Kanpur हर साल नौ महीनों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति देता है। वहीं जिन छात्रों का CPI 8.5 से अधिक होता है उन्हें एकेडमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड दिया जाता है जो उनकी मेहनत और प्रदर्शन का सम्मान है।
अगर आप IIT Kanpur में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो यह जानकर सुकून मिलेगा कि आपकी मेहनत रंग लाने पर पैसे कभी रुकावट नहीं बनेंगे। IIT Kanpur का पूरा स्कॉलरशिप इकोसिस्टम ही इस सोच पर आधारित है कि, "योग्यता होनी चाहिए, अवसर हम देंगे।''
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग