IIT Kanpur में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं? इन टॉप स्कॉलरशिप्स के बारे में जानें

IIT Kanpur Scholarship: आईआईटी कानपुर देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। जहां पढ़ना लाखों छात्रों का सपना होता है। लेकिन अक्सर ये सपना फीस और रहने-खाने के खर्च जैसी आर्थिक चुनौतियों के कारण अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि IIT Kanpur हर साल बड़ी संख्या में ऐसी स्कॉलरशिप्स देता है। जिनका मकसद प्रतिभाशाली और योग्य छात्रों को बिना किसी आर्थिक बोझ के पढ़ाई का मौका मिल सके होता है। इन स्कीम्स का दायरा इतना व्यापक है कि लगभग हर पृष्ठभूमि से आने वाला छात्र अपने लिए कोई न कोई मदद जरूर पा सकता है। चलिए जानते हैं IIT Kanpur कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है।