कितने पढ़े-लिखे हैं संजय यादव और रमीज? परिवार छोड़ने से पहले रोहिणी आचार्य ने जिन दो नामों का किया जिक्र

Sanjay Yadav and Rameez: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली भारी हार के बाद लालू यादव के परिवार में चल रही अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। चुनाव परिणामों के अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। अपने पोस्ट में उन्होंने दो नाम संजय यादव और रमीज का उल्लेख करते हुए लिखा उन्हीं के कहने पर उन्होंने यह निर्णय लिया है। ऐसे में तमाम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार संजय यादव और रमीज कौन हैं, कितने पढ़े-लिखे हैं, तो चलिए जानते हैं।