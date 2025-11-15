कभी लालू को दी थीं किडनी, अब परिवार से दूरी… जानिए MBBS रोहिणी आचार्य की संपत्ति और जीवन से जुड़ी खास बातें

अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर रोहिणी ने भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि वह राजनीति से संन्यास ले रही हैं और परिवार से दूरी बनाने का फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह फैसला उन्होंने 'दबाव में आकर' लिया है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले संजय यादव और रमीज़ का नाम भी उल्लेख किया। रोहिणी ने यह भी लिखा कि वह इस निर्णय की सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हैं।