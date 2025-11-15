Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

कभी लालू को दी थीं किडनी, अब परिवार से दूरी… जानिए MBBS रोहिणी आचार्य की संपत्ति और जीवन से जुड़ी खास बातें

कभी पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) अब राजनीति और परिवार से दूरी बना रही हैं। जानिए उनकी नेटवर्थ, बायोग्राफी, परिवार और लाइफस्टाइल से जुड़ी खास बातें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 15, 2025

Who is Rohini Acharya

Who is Rohini Acharya (Rohini Acharya/X)

Who is Rohini Acharya: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद RJD परिवार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। नतीजों के कुछ ही घंटे बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति छोड़ने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया।

अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर रोहिणी ने भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि वह राजनीति से संन्यास ले रही हैं और परिवार से दूरी बनाने का फैसला कर चुकी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह फैसला उन्होंने 'दबाव में आकर' लिया है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी माने जाने वाले संजय यादव और रमीज़ का नाम भी उल्लेख किया। रोहिणी ने यह भी लिखा कि वह इस निर्णय की सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हैं।

लेकिन इस राजनीतिक हलचल के बीच लोग यह भी जानना चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य कौन हैं, उनका लाइफस्टाइल, कुल संपत्ति और निजी जीवन कैसा है। चलिए बताते हैं।

कौन हैं रोहिणी आचार्य? (Who is Rohini Acharya)

रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की दूसरी संतान हैं। लालू यादव की कुल नौ संतानें हैं जिसमे 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद मेडिकल क्षेत्र को चुना और जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की।

हालांकि वे डॉक्टर हैं लेकिन उन्होंने कभी डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की है।

पिता को किडनी दान कर आई थीं सुर्खियों में (Rohini Acharya Kidney Donate)

रोहिणी आचार्य पूरे देश में उस समय सुर्खियों में आईं जब उन्होंने 2022 में अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दान करने का बड़ा फैसला लिया था। यह एक जोखिम भरा यकीन और साहसिक कदम था, जिसे पूरे परिवार और जनता ने खूब सराहा था।

ऑपरेशन के बाद लालू यादव ने होश में आते ही सबसे पहले अपनी बेटी रोहिणी का हालचाल पूछा था। तेजस्वी यादव ने भी बहन की हिम्मत की तारीफ करते हुए पोस्ट किया था कि रोहिणी ने 'अटूट प्रेम और त्याग की मिसाल' पेश की है।

रोहिणी का परिवार और निजी जीवन (Rohini Acharya Personal Life)

रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। समरेश सिंह सिंगापुर में IT सेक्टर में जॉब करते हैं और वहीं रहते हैं। रोहिणी और समरेश सिंह दोनों से तीन बच्चे हैं जिनमें एक बेटी और दो बेटे हैं। शादी के बाद रोहिणी भी अपने पति के साथ सिंगापुर में ही रहने लगीं और परिवार को समय देने को प्राथमिकता दी।

ससुराल पक्ष का राजनीति से कोई सीधा संबंध नहीं है। रोहिणी के ससुर राव रणविजय सिंह IRS अधिकारी थे और लालू यादव के पुराने दोस्त भी थे।

कितनी संपत्ति की मालकिन हैं रोहिणी? (Rohini Acharya Net Worth)

चुनावी हलफनामे और सार्वजनिक दस्तावेजों के अनुसार, रोहिणी आचार्य की कुल संपत्ति 15.82 करोड़ रुपये है जिसमें 2.99 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां और 12.82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास 20 लाख रुपये नकद और कीमती आभूषणों का संग्रह भी है।

वहीं उनके पति समरेश सिंह की कुल नेटवर्थ 19.86 करोड़ रुपये है, जिसमें 6.92 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, 12.94 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 10 लाख रुपये नकद दर्ज है। दोनों की संयुक्त कुल संपत्ति 35 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जाती है, जिसमें उनकी विदेशी संपत्ति, वाहन और किराये से होने वाली आय भी शामिल है।

राजनीति छोड़ने की घोषणा

चुनाव नतीजों के बाद लिया गया रोहिणी का यह फैसला परिवार और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

