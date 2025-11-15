‘लालू जी को किडनी देने वाली बेटी कराह रही…’, रोहिणी आचार्या के ऐलान पर JDU का पलटवार

JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव की भूमिका पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा, “यदि आप परिवार के मुखिया और न्याय करने वाले व्यक्ति हैं, तो चुप क्यों हैं? धृतराष्ट्र की तरह सब देख कर भी मौन क्यों बने हुए हैं? अगर आप मुख्य न्यायधीश की भूमिका अदा नहीं करेंगे, इसका मतलब रोहिणी द्वारा आपके प्राण रक्षा के लिए किए गए काम आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।" उन्होंने लालू यादव से ज्ञान के चक्षु खोलने और परिवार को बिखरने से बचाने का आग्रह किया।