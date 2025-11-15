Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘लालू जी को किडनी देने वाली बेटी कराह रही…’, रोहिणी आचार्या के ऐलान पर JDU का पलटवार

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने परिवार से नाता तोड़ने और राजनीति से सन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। जिस पर जदयू ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी कराह रही है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 15, 2025

rohini acharya

rohini acharya (photo- rohini acharya facebook)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की करारी हार के बाद लालू परिवार में शुरू हुए आंतरिक कलह पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने तीखा पलटवार किया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या द्वारा राजनीति और परिवार से नाता तोड़ने के चौंकाने वाले ऐलान के बाद, JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीधे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजद जिस परिवारवादी ढांचे की राजनीति करती है, उसका असली रूप अब सार्वजनिक हो चुका है।

JDU ने उठाए सवाल

JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "राजद एक पारिवारिक पार्टी है और अब पार्टी का अंदरूनी संघर्ष सबके सामने आ गया है। जिस बेटी ने किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई, आज उसी की आवाज में कराह सुनाई दे रही है। जिसने भाई की कलाई पर राखी बांधी, वही आज परिवार और पार्टी से विदाई ले रही है। सवाल केवल रोहिणी आचार्या पर नहीं, सवाल लालू जी और राबड़ी जी पर है।"

JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव की भूमिका पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा, “यदि आप परिवार के मुखिया और न्याय करने वाले व्यक्ति हैं, तो चुप क्यों हैं? धृतराष्ट्र की तरह सब देख कर भी मौन क्यों बने हुए हैं? अगर आप मुख्य न्यायधीश की भूमिका अदा नहीं करेंगे, इसका मतलब रोहिणी द्वारा आपके प्राण रक्षा के लिए किए गए काम आपके अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।" उन्होंने लालू यादव से ज्ञान के चक्षु खोलने और परिवार को बिखरने से बचाने का आग्रह किया।

रोहिणी आचार्या ने क्या किया ऐलान

बिहार चुनाव के परिणाम के ठीक अगले दिन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर एक पोस्ट कर राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी थी। उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं।"

कौन हैं संजय और रमीज?

राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज़ तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। संजय यादव तेजस्वी के शीर्ष राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं। वहीं रमीज़ बिना किसी आधिकारिक पद के तेजस्वी यादव के बेहद करीबी सहयोगी। दोनों पर पहले भी संगठन और फैसलों को नियंत्रित करने के आरोप लग चुके हैं।

ये भी पढ़ें

CM आवास पर बढ़ी हलचल, नीतीश कुमार ने JDU विधायकों को तुरंत बुलाया पटना, क्या होगा कोई बड़ा फैसला?
पटना
सीएम नीतीश कुमार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

15 Nov 2025 04:44 pm

Published on:

15 Nov 2025 04:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘लालू जी को किडनी देने वाली बेटी कराह रही…’, रोहिणी आचार्या के ऐलान पर JDU का पलटवार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजप्रताप जैसा ही आया तेजस्वी का रिएक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा दर्द; कहा- उतार चढ़ाव आना…

चुनाव हारने के बाद राजद ने दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

RK Singh Suspended: बिहार चुनाव के बाद पूर्व मंत्री पर एक्शन, बीजेपी नेता आरके सिंह पार्टी से निलंबित

आरके सिंह
पटना

BJP President: क्या पश्चिम बंगाल चुनाव तक टलेगी BJP अध्यक्ष की नियुक्ति?

New BJP President
राष्ट्रीय

‘मैं राजनीति और परिवार से तोड़ रही हूं नाता’, चुनाव में करारी हार के बाद लालू की बेटी ने किया ऐलान

रोहिणी आचार्य ने परिवार से तोड़ा नाता
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.