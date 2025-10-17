DU के इस कॉलेज से पढ़ी हैं श्रीलंका की PM Harini Amarasuriya, जानिए इनके बारे में रोचक बातें

डॉ. अमरसूर्या ने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत भारत में की थी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनका 1991-1994 का बैच था। इसी के साथ वे हिंदू कॉलेज से पढ़कर किसी देश की पहली राष्ट्राध्यक्ष बनने वाली महिला भी हैं। हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव ने उनके प्रधानमंत्री बनने को संस्थान के 125 साल पुराने गौरवशाली इतिहास का “महत्वपूर्ण मील का पत्थर” बताया था। उन्होंने कहा था कि कॉलेज की छात्र संसद प्रणाली में हर साल प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का चुनाव होता है, जिससे छात्रों में नेतृत्व और लोकतंत्र की समझ विकसित होती है।