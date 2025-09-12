SSC CGL 2025 Tier-I Exam: पहली बार लैपटॉप पर होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा, 28 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल

SSC CGL Laptop Based Exam: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षा आज यानी, 12 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। इस साल देश भर से 28,14,604 उम्मीदवारों ने SSC CGL 2025 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। SSC CGL टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर के बीच 129 शहरों के 260 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
SSC CGL परीक्षा में पहली बार लचीलापन बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने के लिए लैपटॉप पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही इस साल के अंत में सीजीएल और अन्य टियर-2 परीक्षाओं को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की पहल के तहत भी ये कदम उठाया गया है।
एग्जाम शुरू होने से पहले आयोग ने स्पष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उम्मीदवारों से एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 हॉल टिकट में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। हॉल टिकट में चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई किसी भी प्रकार से परीक्षा नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।