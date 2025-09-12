Patrika LogoSwitch to English

SSC CGL 2025 Tier-I Exam: पहली बार लैपटॉप पर होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा, 28 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल

SSC CGL 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC CGL 2025 Tier-I परीक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। पहली बार इस परीक्षा का आयोजन लैपटॉप पर किया जाएगा।

भारत

Anamika Mishra

Sep 12, 2025

SSC CGL 2025 Tier-I परीक्षा आज से शुरू। (Image Source: Gemini AI)

SSC CGL Laptop Based Exam: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षा आज यानी, 12 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं। इस साल देश भर से 28,14,604 उम्मीदवारों ने SSC CGL 2025 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। SSC CGL टियर-1 परीक्षा 12 से 26 सितंबर के बीच 129 शहरों के 260 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

लैपटॉप पर होगी SSC CGL परीक्षा (SSC CGL Exam Will Be Held On Laptop)

SSC CGL परीक्षा में पहली बार लचीलापन बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने के लिए लैपटॉप पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही इस साल के अंत में सीजीएल और अन्य टियर-2 परीक्षाओं को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने की पहल के तहत भी ये कदम उठाया गया है।

आयोग ने जारी की गाइडलाइन्स (Commission Issued Guidelines)

एग्जाम शुरू होने से पहले आयोग ने स्पष्ट दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उम्मीदवारों से एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 हॉल टिकट में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया है। हॉल टिकट में चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई किसी भी प्रकार से परीक्षा नियमों का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा फॉर्मेट में ये हुआ बदलाव (Change In Exam Format)

  • उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए लैपटॉप पर टेस्ट देना होगा।
  • लैपटॉप पूरी तरह से नेटवर्क-लॉक्ड और सिक्योर होंगे, जिससे नकल या डेटा लीक की संभावना नगण्य हो जाएगी।
  • परीक्षा का सारा डाटा रियल-टाइम में क्लाउड सर्वर पर स्टोर होगा।
  • पेन-पेपर या ओएमआर शीट की जरूरत नहीं पड़ेगी।

