Success Story: बचपन में ही पिता को खो देने वाली लड़की ने दो बार क्रैक की UPSC परीक्षा, एसडीएम से प्रेरणा लेकर बन गईं IAS

IAS Divya Tanwar: मेहनत और लग्न से किसी काम को किया जाए तो वो जरूर पूरा होता है। ऐसा कोई काम नहीं जिसे दृढ इच्छाशक्ति से पूरा नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है दिव्या तंवर(IAS Divya Tanwar) की, जिन्होंने कठिन हालातों के बावजूद अपने सपनों को साकार किया और देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) में सफलता हासिल की। दिव्या तंवर की जिंदगी की शुरुआत चुनौतियों से भरी थी। जब वह बहुत छोटी थीं, तभी उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई। आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव के बीच दिव्या का बचपन गुजरा, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय अपने हालात को ताकत बना लिया।