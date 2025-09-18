Patrika LogoSwitch to English

SSC CGL Exam 2025: परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो खैर नहीं! जान लें क्या हो सकती है कार्रवाई

SSC: एग्जाम देते समय बगल के परीक्षार्थी के कंप्यूटर में झांकने या उससे बात करने की कोशिश ना करें। एग्जाम के कई स्टेज में आधार बायोमेट्रिक्स की जरूरत होगी। इसे लॉक करने की कोशिश न करें, वरना आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं।

भारत

Anurag Animesh

Sep 18, 2025

SSC CGL Exam Guideline
SSC CGL Exam Guideline(Image-Freepik)

SSC CGL Exam 2025 देशभर में आयोजित की जा रही है। SSC ने Combined Graduate Level (CGL) परीक्षा 2025 को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। यह परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। आयोग का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के दौरान नकल करने या तकनीकी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता हुआ पकड़ा जाता है, तो परीक्षा तुरंत बाधित नहीं की जाएगी। इसकी वजह यह है कि अन्य अभ्यर्थियों को असुविधा न हो। हालांकि, परीक्षा पूरी होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

SSC CGL 2025: लगातार निगरानी रखी जा रही है


आयोग ने यह भी बताया है कि कुछ केंद्रों पर टर्मिनल्स से छेड़छाड़, रिमोट टेकओवर और सिस्टम हैकिंग जैसी गतिविधियां नोट की गई हैं। इन मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और दोषी पाए जाने पर संबंधित उम्मीदवारों को परीक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। इसके साथ ही, ऐसी अनियमितताओं में सहयोग करने वाले परीक्षा केंद्रों पर भी आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है।

SSC ने की अपील


SSC ने सभी अभ्यर्थियों को दोहराया है कि वे किसी भी प्रकार की कदाचार में शामिल न हों। आयोग का कहना है कि उसकी प्राथमिकता है कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। अब तक परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है और केवल 2,435 शिफ्ट्स में से 25 शिफ्ट्स ही रद्द करनी पड़ी हैं। इन रद्द की गई शिफ्ट्स से 7,705 उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि नकल, तकनीकी छेड़छाड़ या अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। SSC का कहना है कि ऐसे मामलों में न केवल परीक्षा से प्रतिबंध लगाया जाएगा, बल्कि आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

SSC CGL Exam 2025: परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें

एग्जाम देते समय बगल के परीक्षार्थी के कंप्यूटर में झांकने या उससे बात करने की कोशिश ना करें। एग्जाम के कई स्टेज में आधार बायोमेट्रिक्स की जरूरत होगी। इसे लॉक करने की कोशिश न करें, वरना आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। परीक्षा के दौरान रफ शीट पर सारे सवालों के जवाब लिखने से बचें। सिस्टम इसे 'फास्ट आंसरिंग' मान सकता है और आप संदेह के घेरे में आ सकते हैं।

शिक्षा

18 Sept 2025 08:39 pm

