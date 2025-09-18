SSC CGL Exam 2025: परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो खैर नहीं! जान लें क्या हो सकती है कार्रवाई

SSC CGL Exam 2025 देशभर में आयोजित की जा रही है। SSC ने Combined Graduate Level (CGL) परीक्षा 2025 को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। यह परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होकर 26 सितंबर तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। आयोग का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के दौरान नकल करने या तकनीकी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता हुआ पकड़ा जाता है, तो परीक्षा तुरंत बाधित नहीं की जाएगी। इसकी वजह यह है कि अन्य अभ्यर्थियों को असुविधा न हो। हालांकि, परीक्षा पूरी होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।