SSC CPO Result 2024: एसएससी सीपीओ पेपर 2 रिजल्ट हुआ जारी, इतने अभ्यर्थी हुए सफल

SSC CPO Result 2024: SSC CPO परीक्षा को लेकर हम अपडेट सामने आ गया है। Staff Selection Commission यानी SSC ने SSC CPO Tier 2 परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से दिल्ली पुलिस CAPF और CISF में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होनी है। SSC CPO Exam का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया गया था। अब इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।