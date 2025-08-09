SSC CPO Result 2024: एसएससी सीपीओ पेपर 2 रिजल्ट हुआ जारी, इतने अभ्यर्थी हुए सफल

SSC CPO Result 2024: SSC CPO परीक्षा को लेकर हम अपडेट सामने आ गया है। Staff Selection Commission यानी SSC ने SSC CPO Tier 2 परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से दिल्ली पुलिस CAPF और CISF में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होनी है। SSC CPO Exam का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया गया था। अब इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
इस परीक्षा में कुल 22,269 उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जिसमें 20,380 पुरुष और 1889 महिलाएं शामिल है। इस परीक्षा में उन उम्मीदवारों का सेलेक्शन किया गया है जिन्होंने एसएससी पेपर 2 में न्यूनतम कट ऑफ हासिल किया है। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर SSC CPO Result 2024 के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ खुलकर सामने आ जाएगा।
इस पीडीएफ में अपना नाम या रोल नंबर सर्च कर लें।
इस रिजल्ट को भविष्य संदर्भ के लिए सेव भी कर सकते हैं।
Paper-1 (CBT)
PET/PST (Physical Test)
Paper-2 (CBT)
Medical Examination (DV/DME)