SSC GD Final Result Pdf डाउनलोड करने में आ रही है दिक्कत? सीधे इस लिंक से ऐसे चेक करें परिणाम

SSC GD Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। फाइनल रिजल्ट अपलोड होते ही ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर डाउन हो गया। हजारों कैंडिडेट्स घंटों से वेबसाइट पर अपना नाम और रोल नंबर सर्च कर रहे हैं, लेकिन पीडीएफ लिंक ओपन नहीं होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट पर तकनीकी खराबी के कारण न तो लिंक खुल रहा है और न ही फाइल डाउनलोड हो पा रही है। इस परेशानी को लेकर अब उम्मीदवार सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।