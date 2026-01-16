SSC GD Final Result Pdf डाउनलोड करने में आ रही है दिक्कत? सीधे इस लिंक से ऐसे चेक करें परिणाम

SSC GD Final Result 2025 (Image Source: ChatGPT)
SSC GD Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। फाइनल रिजल्ट अपलोड होते ही ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर डाउन हो गया। हजारों कैंडिडेट्स घंटों से वेबसाइट पर अपना नाम और रोल नंबर सर्च कर रहे हैं, लेकिन पीडीएफ लिंक ओपन नहीं होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट पर तकनीकी खराबी के कारण न तो लिंक खुल रहा है और न ही फाइल डाउनलोड हो पा रही है। इस परेशानी को लेकर अब उम्मीदवार सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
एसएससी जीडी 2025 की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 53,690 पदों को भरा जाएगा। देश की इस बड़ी भर्ती परीक्षा में लाखों युवाओं ने अपनी किस्मत आजमाई थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET/PST) और मेडिकल टेस्ट के बाद अब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है। चयनित उम्मीदवारों को बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी जैसे सुरक्षा बलों में नियुक्ति दी जाएगी।
रिजल्ट अपलोड होने के कुछ ही देर बाद वेबसाइट का सर्वर धीमा हो गया। सोशल मीडिया पर कैंडिडेट्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई उम्मीदवारों का कहना है कि, फाइल डाउनलोड करने पर बार-बार एरर मैसेज आ रहा है, तो कुछ के लिए वेबसाइट का लिंक ही लोड नहीं हो पा रहा है। एक्सपर्ट्स ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि, वे बार-बार वेबसाइट रिफ्रेश न करें, इससे सर्वर पर लोड बढ़ता है। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य होने पर स्टूडेंट्स रिजल्ट आसानी से देख सकेंगे।
