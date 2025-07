देश भर में Suicides के कुल मामलों में से 7.6 प्रतिशत छात्र आत्महत्याएं शामिल, इसे रोकने के लिए सरकार क्या जरुरी पहल कर रही है?

Suicides In India: भारत में 2022 में जितनी भी आत्महत्याएं दर्ज हुईं, उनमें से 7.6 प्रतिशत छात्र थे। यह आंकड़ा 2021 में 8.0 प्रतिशत और 2020 में 8.2 प्रतिशत था। यह जानकारी लोकसभा में पेश की गई, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की Accidental Deaths and Suicides in India (ADSI) रिपोर्ट पर आधारित है। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया कि सरकार इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं।