Study Abroad Trends 2025: भारत के अलावा इस देश में सबसे ज्यादा पढ़ने जाते हैं भारतीय छात्र, अमेरिका, कनाडा भी छूटा पीछे

Study Abroad Trends 2025: हर साल हजारों छात्र दुनियाभर के देशों में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। भारत से भी छात्र पढ़ाई के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज का रुख करते हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों में हर साल भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। अमेरिका, कनाडा में सबसे ज्यादा भारतीय एडमिशन लेते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। इन देशों के अलावा भारतीय छात्र दूसरे देश का रुख कर रहे हैं। 'Upgrad' के Transnational Education (TNE) Report 2024–25 के अनुसार, भारतीय छात्रों की विदेश शिक्षा के चयन में बड़ा बदलाव देखा गया है। पारंपरिक विकल्प जैसे अमेरिका और कनाडा अब पहले की तरह पसंद नहीं किए जा रहे हैं, जबकि जर्मनी सबसे अधिक पसंदीदा देश बनकर उभरा है। जहां अमेरिका में आवेदन 13% तक घटे हैं, वहीं जर्मनी में छात्रों की हिस्सेदारी 2022 के 13.2% से बढ़कर 2024 में 32.6% हो गई है। कनाडा में भी भारी गिरावट आई है, 17.85% से घटकर 9.3% हो गई है