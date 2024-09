खास यूनिफॉर्म, सिर पर गांधी टोपी…कौन हैं Mumbai Dabbawala, फिल्मों के बाद अब किताबों में होगा इनका जिक्र

9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा (Mumbai Dabbawala)

केरल में कक्षा 9वीं के इंग्लिश बुक में The Saga of the Tiffin Carriers नाम के चैप्टर को शामिल किया जाएगा। इस चैप्टर को लिखने वाले राइटर का नाम ह्यूग और कोलीन गैंटजर है। केरल के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने 2024 सेशन के लिए अपने अपडेटेड सिलेबस में डब्बावालों की कहानी को शामिल किया है। इस पाठ में छात्रों को बताया जाएगा कि मुंबई में डब्बावालों की शुरुआत कैसे हुई।