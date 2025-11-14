शिक्षा की कोई ‘सीमा’ नहीं होनी चाहिए: बंगारप्पा

उन्होंने कहा कि पहले केवल 308 कर्नाटक पब्लिक स्कूल (केपीएस) थे, जिन्हें उनकी सरकार ने बढ़ाकर 900 कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 6,000 ग्राम पंचायतों में 6,000 केपीएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग इस वर्ष लगभग 45,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रहा है और आने वाले दिनों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।