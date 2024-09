ये हैं देश के Top 5 Managemnet And Engineering College, शिक्षा मंत्रालय ने इन्हें बताया सबसे बेहतर संस्थान, देखें पूरी लिस्ट

लेकिन छात्र जब इंटरनेट पर Top 5 Managemnet And Engineering College सर्च करते हैं तो उन्हें अलग-अलग वेबसाइट से कई तरह की जानकारियां मिलती है। जो जानकारी सही और सटीक नहीं होती है, बल्कि कई संस्थान अपने आप को टॉप में दिखाने के लिए मार्केटिंग का सहारा लेती हैं। संस्थानों के जाल में फंसकर कई छात्र गलत कॉलेज में दाखिला ले भी लेते हैं। इसलिए हम आपको भारत सरकार द्वारा जारी किए गए Top 5 Managemnet And Engineering College के बारे में बताने जा रहे हैं।

Top Managemnet Institute की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक देश का सबसे बेहतर Managemnet Institute IIM Ahmedabad (IIM A) है। IIM Ahmedabad 2020 से हर साल लगातार पहले रैंक पर बना हुआ है। IIM Banglore दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर IIM kozhikode है तो चौथे नंबर पर IIT Delhi ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहीं सरकारी डेटा के मुताबिक IIM Kolkata पांचवें नंबर पर है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी (NIRF) ने 2024 के लिए

Top 5 Managemnet And Engineering College Top Managemnet Institute Indian Institute of Management Ahmedabad Indian Institute of Management Bangalore Indian Institute of Management Kozhikode Indian Institute of Technology Delhi Indian Institute of Management Calcutta

Top Engineering कॉलेज की लिस्ट भी जारी की है। इसके मुताबिक IIT Madras देश का सबसे बेहतर Engineering Institute है। दूसरे नंबर पर IIT Delhi ने जगह बनाई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर IIT Bombay और चौथे नंबर IIT kanpur है। इस लिस्ट में IIT Kharagpur पांचवें नंबर पर है। Indian Institute of Management Mumbai Indian Institute of Management Lucknow Indian Institute of Management Indore XLRI – Xavier School of Management Indian Institute of Technology Bombay NIRF ने देश की

Top Engineering Institute Indian Institute of Technology Madras Indian Institute of Technology Delhi Indian Institute of Technology Bombay Indian Institute of Technology Madras Indian Institute of Technology Delhi Indian Institute of Technology Bombay

Indian Institute of Technology Kanpur Indian Institute of Technology Kharagpur Indian Institute of Technology Roorkee Indian Institute of Technology Guwahati Indian Institute of Technology Hyderabad National Institute of Technology

Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University) Varanasi