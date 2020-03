Education News: कोरोनावायरस के चलते देश में लॉकडाउन के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर दी है। उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवारों को राहत देने वाली जानकारी दी है।

I have also advised @DG_NTA to postpone the Application Process of All India Ayush PG Entrance Test by one month. Exams dates will be announced soon. #IndiaFightsCorona #Lockdown21 @narendramodi @PMOIndia @HRDMinistry @mygovindia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive

पहला ट्वीट

सोमवार, 30 मार्च 2020 को केंद्रीय मंत्री निशंक ने परीक्षाओं के संबंध लगातार दो ट्वीट्स किए। इनमें से एक में उन्होंने ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस के बारे में बात की है। लिखा है कि 'मैंने एनटीए के महानिदेशक को सलाह दी है कि वे ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की समय सीमा एक महीने तक बढ़ा दें। परीक्षा की तारीखों का एलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा।'

To enable students to fill up their application forms during these testing times, I have advised @DG_NTA to postpone the last date of acceptance of applications of ICAR Exam, JNU Entrance Exam, UGC NET, CSIR NET, NCHM JEE, IGNOU PhD and Management Entrance Exams by 1 month.