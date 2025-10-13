Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

UGC NET December 2025: NTA ने घोषित की यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

UGC NET 2025 Exam Date: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए यहां सभी जानकारियां मौजूद हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 13, 2025

UGC NET December 2025, UGC NET 2025 exam date, NTA UGC NET notification 2025, UGC NET application form 2025, UGC NET registration 2025, How to apply for UGC NET 2025,

NTA ने घोषित की यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख। (Image Source: Chatgpt)

UGC NET Registration 2025: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 12 अक्टूबर को दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है। UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षाएं 31 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगी और 7 जनवरी, 2026 तक चलेंगी। देशभर में कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में आयोजित होने वाली UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षाएं 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएंगी।

इस लिंक से चेक करें परीक्षा शहर

परीक्षा तिथियों की घोषणा करते हुए, एनटीए ने बताया कि परीक्षा केंद्र के शहर की सूचना के लिए अधिसूचना परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले एनटीए वेबसाइट - ugcnet.nta.nic.in पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करती है।

कब तक कर सकते हैं रजिस्टर

एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है। यह 7 अक्टूबर से शुरू हुई थी और रजिस्ट्रेशन लिंक 7 नवंबर तक खुला रहेगा। उम्मीदवारों को 10 से 12 नवंबर के बीच अपने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आवेदन पत्र में सुधार करने का भी मौका मिलेगा।

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

एनटीए ने पहले ही उम्मीदवारों से आग्रह किया था कि वे यूजीसी नेट 2025 दिसंबर आवेदन पत्र भरते समय यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आधार कार्ड , यूडीआईडी ​​कार्ड और श्रेणी प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) मान्य हैं। यह कदम प्रवेश प्रक्रिया के बाद के चरणों में किसी भी प्रकार की गलती से बचने के लिए उठाया गया है।

चेक करें वेबसाइट

यूजीसी नेट दिसंबर 2025 देने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के बारे में आगे के अपडेट, विस्तृत निर्देशों और नोटिस के लिए नियमित रूप से आधिकारिक एनटीए वेबसाइट nta.ac.in और यूजीसी नेट पोर्टल ugcnet.nta.nic.in चेक करते रहें।

AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम
शिक्षा
AI classes in schools India, AI education in India 2026, Artificial Intelligence in school curriculum, Ministry of Education AI syllabus, AI subjects from class 3 onwards,

शिक्षा

Published on:

13 Oct 2025 11:07 am

Hindi News / Education News / UGC NET December 2025: NTA ने घोषित की यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

शिक्षा

