UGC NET December 2025: NTA ने घोषित की यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

UGC NET Registration 2025: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने 12 अक्टूबर को दिसंबर 2025 सत्र की परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है। UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षाएं 31 दिसंबर, 2025 से शुरू होंगी और 7 जनवरी, 2026 तक चलेंगी। देशभर में कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में आयोजित होने वाली UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षाएं 85 विषयों के लिए आयोजित की जाएंगी।