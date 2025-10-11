AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम

स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा, "हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा ताकि अगले दो-तीन वर्षों में छात्र और शिक्षक इस तकनीक से पूरी तरह जुड़ सकें। चुनौती देश भर के एक करोड़ से ज्यादा शिक्षकों तक पहुंचने और उन्हें एआई से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार करने की होगी। सीबीएसई ( केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ) सभी कक्षाओं में एआई एकीकरण की रूपरेखा विकसित कर रहा है।"