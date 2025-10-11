Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम

AI classes in schools India: भारत में अब शिक्षा व्यवस्था को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग के अनुरूप बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब कक्षा 3 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए AI पाठ्यक्रम को स्कूलों में शामिल किया जाएगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 11, 2025

AI classes in schools India, AI education in India 2026, Artificial Intelligence in school curriculum, Ministry of Education AI syllabus, AI subjects from class 3 onwards,

कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम। (Image Source: Chatgpt)

AI Education In India 2026: अधिकारियों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय अगले शैक्षणिक वर्ष (2026-27) से कक्षा 3 से आगे के सभी छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शामिल करने के लिए तैयार है और सभी कक्षाओं में एआई इंटिग्रेशन के लिए एक रूपरेखा विकसित की जा रही है।

स्कूल शिक्षा सचिव ने कही ये बात

स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा, "हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा ताकि अगले दो-तीन वर्षों में छात्र और शिक्षक इस तकनीक से पूरी तरह जुड़ सकें। चुनौती देश भर के एक करोड़ से ज्यादा शिक्षकों तक पहुंचने और उन्हें एआई से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार करने की होगी। सीबीएसई ( केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ) सभी कक्षाओं में एआई एकीकरण की रूपरेखा विकसित कर रहा है।"

सीबीएसई स्कूलों में एआई क्लास

18,000 से अधिक सीबीएसई स्कूल कक्षा 6 से 15 घंटे के मॉड्यूल के माध्यम से एआई को एक कौशल विषय के रूप में पेश करते हैं, जबकि कक्षा 9-12 में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है।

एआई और भारत

रिपोर्ट में प्रस्तावित भारत एआई प्रतिभा मिशन और वर्तमान में चल रहे भारत एआई मिशन के बीच घनिष्ठ सहयोग की वकालत की गई है, साथ ही शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी की भी वकालत की गई है, ताकि प्रशिक्षित प्रतिभाओं को भविष्य के नवप्रवर्तकों और शोधकर्ताओं के रूप में तैयार करने के लिए कंप्यूटिंग अवसंरचना और डेटा उपलब्धता का एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके।

ये भी पढ़ें

First Aid Training: दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, शिक्षकों के लिए शुरू किया ऑनलाइन फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम
शिक्षा
First Aid Training for Teachers, Delhi Government First Aid Initiative, Online First Aid Program for Teachers, First Aid Course Delhi Schools, Delhi Teachers First Aid Training 2025,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

11 Oct 2025 12:18 pm

Hindi News / Education News / AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

School Holiday: इन राज्यों में छठ पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें कब से कब तक रहेंगे स्कूल-कॉलेज बंद

Chhath Puja School Holiday
शिक्षा

BBA Course in IIM: एडमिशन के लिए सिर्फ 12वीं के अंक चाहिए, ये आईआईएम दे रहा मौका

IIM Udaipur BBA Course 2026, IIM Udaipur BBA admission, IIM Udaipur undergraduate program, IIM Udaipur 12th marks based admission, IIM Udaipur online BBA,
शिक्षा

AISSEE 2026: सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ चालू, जान लें आवेदन शुल्क और जरूरी डाक्यूमेंट्स

AISSEE 2026
शिक्षा

Bihar STET Admit Card: सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड, इन शहरों में होगा परीक्षा सेंटर

Bihar STET Admit Card
शिक्षा

Mayawati Education: IAS अफसर बनने का सपना छोड़ा, राजनीति की धाकड़ नेता मायावती कितनी हैं पढ़ी-लिखी

Mayawati education, Mayawati biography, Mayawati qualification, Mayawati educational background, Mayawati career journey, How educated is Mayawati,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.