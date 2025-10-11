AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम

कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम। (Image Source: Chatgpt)
AI Education In India 2026: अधिकारियों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय अगले शैक्षणिक वर्ष (2026-27) से कक्षा 3 से आगे के सभी छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को शामिल करने के लिए तैयार है और सभी कक्षाओं में एआई इंटिग्रेशन के लिए एक रूपरेखा विकसित की जा रही है।
स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा, "हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा ताकि अगले दो-तीन वर्षों में छात्र और शिक्षक इस तकनीक से पूरी तरह जुड़ सकें। चुनौती देश भर के एक करोड़ से ज्यादा शिक्षकों तक पहुंचने और उन्हें एआई से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार करने की होगी। सीबीएसई ( केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ) सभी कक्षाओं में एआई एकीकरण की रूपरेखा विकसित कर रहा है।"
18,000 से अधिक सीबीएसई स्कूल कक्षा 6 से 15 घंटे के मॉड्यूल के माध्यम से एआई को एक कौशल विषय के रूप में पेश करते हैं, जबकि कक्षा 9-12 में इसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है।
रिपोर्ट में प्रस्तावित भारत एआई प्रतिभा मिशन और वर्तमान में चल रहे भारत एआई मिशन के बीच घनिष्ठ सहयोग की वकालत की गई है, साथ ही शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी की भी वकालत की गई है, ताकि प्रशिक्षित प्रतिभाओं को भविष्य के नवप्रवर्तकों और शोधकर्ताओं के रूप में तैयार करने के लिए कंप्यूटिंग अवसंरचना और डेटा उपलब्धता का एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके।
