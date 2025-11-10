UGC: कॉलेज से छात्र ले सकेंगे फीस वापस, कॉलेजों को लौटाने होंगे पूरे पैसे, जान लें नियम

UGC New Guidelines: इस बात को लेकर कई बार छात्र और कॉलेज मैनेजमेंट के बीच बहस की स्थिति हो जाती है कि कॉलेज छात्र की फीस वापस नहीं कर रही होती है।कई बार छात्र किसी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद बेहतर कॉलेज या कोर्स मिलने पर अपना एडमिशन रद्द कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कई कॉलेज पूरी फीस वापस नहीं करते या भारी कटौती कर लेते हैं। इसी को देखते हुए University Grants Commission (UGC) ने आदेश जारी किया है। UGC ने नए सत्र से फीस वापसी के नियमों को सख्त कर दिया है, ताकि छात्रों को आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े और वे अपनी पसंद का कॉलेज या कोर्स चुन सकें।नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कोई भी कॉलेज छात्रों से मनमानी नहीं कर सकेगा।