JSSC Jail Warder Recruitment 2025: झारखंड में जेल वार्डर के पद के लिए आवेदन 7 नवंबर से, 60 हजार से ज्यादा सैलरी, जान लें योग्यता



भर्ती प्रक्रिया झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया की शुरुआत शारीरिक परीक्षण से होगी। इस बार दौड़ की दूरी को पहले की तुलना में काफी घटा दिया गया है। पुरुष उम्मीदवारों को छह मिनट में 1600 मीटर और महिला उम्मीदवारों को दस मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पहले पुरुषों के लिए यह दूरी 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 6 किलोमीटर थी।शारीरिक मापदंडों के अनुसार, पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए यह सीमा क्रमशः 155 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए।