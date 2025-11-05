Patrika LogoSwitch to English

JSSC Jail Warder Recruitment 2025: झारखंड में जेल वार्डर के पद के लिए आवेदन 7 नवंबर से, 60 हजार से ज्यादा सैलरी, जान लें योग्यता

झारखंड में जेल वार्डर के 1733 पदों पर भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी। भर्ती प्रक्रिया झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत आयोजित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

रांची

image

Anurag Animesh

Nov 05, 2025

JSSC Jail Warder Recruitment 2025

JSSC Jail Warder Recruitment 2025(AI Image-Grok)

JSSC Jail Warder Recruitment 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने जेल वार्डर यानी कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर 2025 तय की गई है। वहीं, शुल्क भुगतान और फोटो-हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए पोर्टल 10 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। आवेदन में सुधार की सुविधा 11 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध होगी, जिसमें उम्मीदवार नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर अन्य डिटेल्स में बदलाव कर सकेंगे।

JSSC: इतने पदों पर होगी भर्ती


कुल 1733 पदों में से 1634 पद पुरुषों के लिए और 64 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पुरुष वर्ग में 165 पद भूतपूर्व सैनिकों, 413 पद होमगार्ड्स और 1056 पद सामान्य उम्मीदवारों के लिए रखे गए हैं। इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को दो वर्ष, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को तीन वर्ष, तथा एससी-एसटी वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

JSSC Jail Warder Vacancy 2025: जानें अन्य डिटेल्स


भर्ती प्रक्रिया झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत आयोजित की जाएगी। चयन प्रक्रिया की शुरुआत शारीरिक परीक्षण से होगी। इस बार दौड़ की दूरी को पहले की तुलना में काफी घटा दिया गया है। पुरुष उम्मीदवारों को छह मिनट में 1600 मीटर और महिला उम्मीदवारों को दस मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पहले पुरुषों के लिए यह दूरी 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 6 किलोमीटर थी।शारीरिक मापदंडों के अनुसार, पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी वर्ग के पुरुषों के लिए यह सीमा क्रमशः 155 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर रखी गई है। महिला उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

JSSC Jail Warder Recruitment 2025: कितना मिलेगा वेतन


चयन प्रक्रिया में सबसे पहले शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और अंत में मेडिकल टेस्ट होगी। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-2 पे स्केल के तहत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये और राज्य के एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये निर्धारित किया गया है।

