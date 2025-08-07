Union Bank Recruitment 2025: वेल्थ मैनेजर के 200 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

Union Bank Recruitment 2025: बैंक की नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 250 सीटों ऊपर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाना होगा।