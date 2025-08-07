Union Bank Recruitment 2025: वेल्थ मैनेजर के 200 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

Union Bank Recruitment 2025: बैंक की नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 250 सीटों ऊपर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाना होगा।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 250 सीटों पर भर्ती किया जाएगा। जिसमें 103 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं 25 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS),
67 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 37 पद अनुसूचित जाति (SC) और
18 पद अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी एक कोर्स में फुल टाइम 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जिसमें MBA, MMS, PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM कोर्स शामिल हैं। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
आयु सीमा
आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।
उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर चयन प्रक्रिया में एक या अधिक चरण हो सकते हैं। जिसमें ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, एप्लिकेशन की स्क्रूटनी, पर्सनल इंटरव्यू जैसे चरण शामिल होंगे।
आवेदन के लिए सबसे पहले यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर "Recruitment" सेक्शन में उपलब्ध SO Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।
नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉग इन करें।
फिर आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
अंत में भरे गए आवेदन फॉर्म को सेव करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।