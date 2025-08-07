7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Union Bank Recruitment 2025: वेल्थ मैनेजर के 200 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

Union Bank Bharti: आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना...

भारत

Anurag Animesh

Aug 07, 2025

Union Bank Recruitment 2025
Union Bank Recruitment 2025(Image-Freepik)

Union Bank Recruitment 2025: बैंक की नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजर के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 250 सीटों ऊपर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाना होगा।

Union Bank Vacancy 2025: इतने सीटों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 250 सीटों पर भर्ती किया जाएगा। जिसमें 103 पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं 25 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS),
67 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 37 पद अनुसूचित जाति (SC) और
18 पद अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

Union Bank Wealth Manager Bharti: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी एक कोर्स में फुल टाइम 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। जिसमें MBA, MMS, PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM कोर्स शामिल हैं। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

आयु सीमा
आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

Union Bank Recruitment 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर चयन प्रक्रिया में एक या अधिक चरण हो सकते हैं। जिसमें ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, एप्लिकेशन की स्क्रूटनी, पर्सनल इंटरव्यू जैसे चरण शामिल होंगे।

Union Bank Bharti: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन के लिए सबसे पहले यूनियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर "Recruitment" सेक्शन में उपलब्ध SO Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।
नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉग इन करें।
फिर आवेदन फॉर्म भरें और सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
अंत में भरे गए आवेदन फॉर्म को सेव करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

07 Aug 2025 09:48 am

Hindi News / Education News / Union Bank Recruitment 2025: वेल्थ मैनेजर के 200 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.