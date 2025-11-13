UNIRAJ Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी में इन विषयों के रिजल्ट हुए जारी, डायरेक्ट लिंक से चेक करें परिणाम

UNIRAJ Result 2025 Released(University Of Rajasthan)
UNIRAJ Result 2025 को लेकर नया अपडेट आ गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने UG, PG) और डिप्लोमा कोर्सों की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। अब BA, B.Sc, B.Com, BBA समेत अन्य कोर्सों में रजिस्टर्ड छात्र अपने परिणाम देख सकते हैं। परीक्षार्थी अपना Uniraj Result 2025 देखने के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट result.uniraj.ac.in पर जा सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने कोर्स का चयन कर रोल नंबर और अन्य आवश्यक डिटेल्स भरने होंगे।
|कोर्स का नाम
|तारीख
|B.B.A. Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.C.A. Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Com. ABST Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Com. BADM Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Com. EAFM Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Com. Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Sc. Bio Group Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Sc. Bio-Tech Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Sc. Botany Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Sc. Chemistry Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Sc. Home Science Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.Sc. Maths Group Semester-II May-2025
|12-11-2025
|B.A. Deaf, Dumb & Blind Semester-I Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. Deaf, Dumb & Blind Semester-III Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. Economics Semester-I Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. Economics Semester-III Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. English Semester-I Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. English Semester-III Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. Geography Semester-I Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. Geography Semester-III Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. Hindi Semester-I Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. Hindi Semester-III Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. History Semester-I Dec-2024
|11-11-2025
|B.A. History Semester-III Dec-2024 (Reval.)
|11-11-2025
|B.A. Philosophy Semester-I Dec-2024 (Reval.)
|11-11-2025
|B.A. Philosophy Semester-III Dec-2024 (Reval.)
|11-11-2025
|B.A. Political Science Semester-I Dec-2024 (Reval.)
|11-11-2025
|B.A. Political Science Semester-III Dec-2024 (Reval.)
|11-11-2025
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in या result.uniraj.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए 'Result' टैब पर क्लिक करें।
अपने कोर्स और सेमेस्टर का लिंक चुनें।
अब लॉगिन पेज पर Roll Number और Password दर्ज करें।
Submit बटन पर क्लिक करें।
आपका 'Uniraj Result 2025' स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि भविष्य में उपयोग कर सकें।
