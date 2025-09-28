UNIRAJ Result: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी, बीएड, बीए समेत कई कोर्सों का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से परिणाम करें चेक

UNIRAJ Result(Image-University Official)
UNIRAJ Result को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) ने आज, 28 सितंबर 2025 को कई कोर्सेज के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने बीएससी-बीएड, बीएड स्पेशल, बीए पार्ट-III समेत अन्य परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद “Students Corner” सेक्शन में जाएं।
वहां दिए गए “Results” लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्कोरकार्ड खुल जाएगा।
प्राप्त अंकों को ध्यान से देखें और परिणाम को डाउनलोड करें।
भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंट आउट निकालना न भूलें।
रिजल्ट में छात्र इन चीजों को जरूर चेक कर लें। इसमें विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, परीक्षा का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक रैंक और पासिंग स्टेटस होगा। जिसे चेक कर लेना होगा। मार्कशीट में छात्र का कॉलेज का नाम, कोर्स का विवरण, विषयवार अंक और कुल प्राप्त अंक स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं।
अगर किसी छात्र को अपने रिजल्ट में आए नंबर संतोषजनक नहीं लगते हैं या उन्हें लगता है कि उनके अंक गलत आए हैं, तो वे रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले ही बीए, बीसीए, बीएससी और बीबीए जैसे कोर्सेज़ के अलग-अलग पार्ट्स के परिणाम जारी कर चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग