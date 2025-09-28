Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UNIRAJ Result: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी, बीएड, बीए समेत कई कोर्सों का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से परिणाम करें चेक

UNIRAJ Result: अगर किसी छात्र को अपने रिजल्ट में आए नंबर संतोषजनक नहीं लगते हैं या उन्हें लगता है कि उनके अंक गलत आए हैं, तो वे रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anurag Animesh

Sep 28, 2025

UNIRAJ Result

UNIRAJ Result(Image-University Official)

UNIRAJ Result को लेकर अहम अपडेट सामने आ गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) ने आज, 28 सितंबर 2025 को कई कोर्सेज के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने बीएससी-बीएड, बीएड स्पेशल, बीए पार्ट-III समेत अन्य परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अब अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

UNIRAJ Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद “Students Corner” सेक्शन में जाएं।
वहां दिए गए “Results” लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें।
इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्कोरकार्ड खुल जाएगा।
प्राप्त अंकों को ध्यान से देखें और परिणाम को डाउनलोड करें।
भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंट आउट निकालना न भूलें।

UNIRAJ Result Direct Link

UNIRAJ Result: इन डिटेल्स को कर लें चेक


रिजल्ट में छात्र इन चीजों को जरूर चेक कर लें। इसमें विद्यार्थी का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, परीक्षा का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक रैंक और पासिंग स्टेटस होगा। जिसे चेक कर लेना होगा। मार्कशीट में छात्र का कॉलेज का नाम, कोर्स का विवरण, विषयवार अंक और कुल प्राप्त अंक स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं।

रीवैल्यूएशन का विकल्प

अगर किसी छात्र को अपने रिजल्ट में आए नंबर संतोषजनक नहीं लगते हैं या उन्हें लगता है कि उनके अंक गलत आए हैं, तो वे रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले ही बीए, बीसीए, बीएससी और बीबीए जैसे कोर्सेज़ के अलग-अलग पार्ट्स के परिणाम जारी कर चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

28 Sept 2025 06:13 pm

Hindi News / Education News / UNIRAJ Result: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी, बीएड, बीए समेत कई कोर्सों का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से परिणाम करें चेक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

कौन हैं BCCI के नए अध्यक्ष Mithun Manhas, कितने पढ़ें-लिखे हैं मिथुन?

Mithun Manhas
शिक्षा

NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड 3 कल से होगा शुरू, इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

NEET UG Counselling 2025
शिक्षा

SSC CGL Exam: इस तारीख को होगी एसएससी सीजीएल पुनः परीक्षा, जान लें डिटेल्स

SSC CGL Exam
शिक्षा

IBPS RRB Vacancy 2025: क्लर्क और PO के 13,294 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, तुरंत करें अप्लाई

IBPS RRB 2025 Vacancy
शिक्षा

इस शहर को कहते हैं “लहसुन का शहर”, जान लें इसके पीछे का कारण

Garlic City In India
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.