UNIRAJ Result: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी, बीएड, बीए समेत कई कोर्सों का रिजल्ट किया जारी, सीधे इस लिंक से परिणाम करें चेक

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद “Students Corner” सेक्शन में जाएं।

वहां दिए गए “Results” लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉगिन करें।

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्कोरकार्ड खुल जाएगा।

प्राप्त अंकों को ध्यान से देखें और परिणाम को डाउनलोड करें।

भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंट आउट निकालना न भूलें।