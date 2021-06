University of Hyderabad: कल से होगी प्रवेश प्रक्रिया की शुरूआत, लास्ट डेट 20 जुलाई

University of Hyderabad: हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 117 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत 21 जून 2021 से होगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में 2328 सीटों के लिए योग्य छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

University of Hyderabad: हैदराबाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए प्रवेश प्रक्रिया कल यानि 21 जून से शुरू होने वाली है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई तक खुली रहेगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की ओर से प्रवेश परीक्षा अगस्त/सितंबर 2021 के दौरान देश भर के 39 केंद्रों पर ऑनलाइन/ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय उन केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा जहां प्राप्त आवेदनों की संख्या 300 से कम होगी।

यूनिवर्सिटी ने की 3 नए पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा

ताजा अपडेट के मुताबिक विश्वविद्यालय प्रशासन ने 117 पाठ्यक्रमों में 2328 सीटें खाली हैं। इनमें 17 एकीकृत पाठ्यक्रम, 46 पीजी पाठ्यक्रम, 10 एमटेक और 44 पीएचडी कार्यक्रम शामिल हैं। विश्वविद्यालय इस वर्ष तीन नए पाठ्यक्रम भी पेश करने जा रहा है। इनमें एमटेक ( मॉडलिंग और सिमुलेशन ), एमपीए ( संगीत ) और प्रकाशन में एक सर्टिफिकेट कोर्स। एमसीए पाठ्यक्रम में प्रवेश निमसेट स्कोर के आधार पर होगा। नौ एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के एमटेक (सीसीएमटी) के केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से होगा। 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमटेक (कंप्यूटर साइंस) में प्रवेश जेईई के सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (सीएसएबी) के माध्यम से होगा।

इसके अलावा एमबीए में प्रवेश कैट स्कोर के माध्यम से किया जाएगा। एमएससी बायो टेक्नोलॉजी एडमिशन आरसीबी फरीदाबाद द्वारा संचालित जीएटी-बी के माध्यम से होगा। एमटेक ( मॉडलिंग और सिमुलेशन ) में एडमिशन गेट स्कोर के माध्यम से होगा।

