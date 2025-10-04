Anganwadi Bharti 2025: यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के पदों पर होगी भर्ती, 65 हजार से ज्यादा पद भरेंगे, योग्यता 12वीं पास

UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी में आंगनबाड़ी में काम करने को इच्छुक महिलाओं के लिए बढ़िया खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं के हजारों रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के 7952 आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 61,254 आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। वैकेंसी डिटेल्स upanganwadibharti.in पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।