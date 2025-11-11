UP Anganwadi Vacancy 2025: यूपी में आंगनबाड़ियों के लिए निकली बंपर भर्ती, योग्यता सिर्फ 12वीं पास, जान लें अन्य जरुरी डिटेल्स



जिलेवार रिक्तियों की बात करें तो हापुड़ जिले में आंगनवाड़ी सहायिका के 290 और कार्यकत्री के 43 पद हैं, जिनकी अंतिम तारीख क्रम से 27 नवंबर और 20 नवंबर तय की गई है। सीतापुर में 38 पदों के लिए 1 दिसंबर 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। देवरिया जिले में 4 पदों के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर है। अमरोहा में 12 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 25 नवंबर तक लिए जाएंगे। ललितपुर में 22 पदों के लिए अंतिम तारीख 27 नवंबर है, जबकि सिद्धार्थनगर में 13 पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2025 तय की गई है। प्रतापगढ़ में 15 पदों के लिए आवेदन 28 नवंबर तक और शामली जिले में सहायिका के 242 पदों के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2025 तक किए जा सकते हैं।