UP Anganwadi Vacancy 2025: यूपी में आंगनबाड़ियों के लिए निकली बंपर भर्ती, योग्यता सिर्फ 12वीं पास, जान लें अन्य जरुरी डिटेल्स

UP Anganwadi Vacancy: इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास रखी गई है और केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन करने की पात्र होंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 11, 2025

UP Anganwadi Vacancy 2025

UP Anganwadi Vacancy 2025(AI Image-Grok)

UP Anganwadi Bharti 2025: आंगनवाड़ी सहायिकाओं की नौकरी के इंतजार में बैठी महिलाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ी सहायिकाओं और कार्यकत्रियों के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली गई है। यह नियुक्तियां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत मानदेय आधार पर की जाएंगी। सभी जिलों में आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग तिथियों तक चलेगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित सहायिकाओं को 2250 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा। हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, देवरिया और शामली समेत अन्य जिलों में इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं।

UP Anganwadi Recruitment 2025: जान लें सीट और अन्य जरुरी डिटेल्स


जिलेवार रिक्तियों की बात करें तो हापुड़ जिले में आंगनवाड़ी सहायिका के 290 और कार्यकत्री के 43 पद हैं, जिनकी अंतिम तारीख क्रम से 27 नवंबर और 20 नवंबर तय की गई है। सीतापुर में 38 पदों के लिए 1 दिसंबर 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। देवरिया जिले में 4 पदों के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर है। अमरोहा में 12 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 25 नवंबर तक लिए जाएंगे। ललितपुर में 22 पदों के लिए अंतिम तारीख 27 नवंबर है, जबकि सिद्धार्थनगर में 13 पदों पर आवेदन की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2025 तय की गई है। प्रतापगढ़ में 15 पदों के लिए आवेदन 28 नवंबर तक और शामली जिले में सहायिका के 242 पदों के लिए आवेदन 1 दिसंबर 2025 तक किए जा सकते हैं।

UP Anganwadi Vacancy 2025: ये होनी चाहिए योग्यता


इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास रखी गई है और केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन करने की पात्र होंगी। इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक तय किया जाएगा, जैसे 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली उम्मीदवार को 4.5 अंक और 59 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली को 5.9 अंक दिए जाएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम में प्राप्त ग्रेड का रूपांतरण शासनादेश के अनुसार किया जाएगा।

भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता उसी ग्राम सभा या वार्ड की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को दी जाएगी। यदि ऐसे पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो उसी क्षेत्र की गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा या परित्यक्ता महिलाओं का चयन किया जा सकता है। आवेदिका की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में नियम अनुसार छूट दी जाएगी।

UP Anganwadi Bharti 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन के लिए उम्मीदवारों को upanganwadibharti.in वेबसाइट पर जाना होगा।
उसके बाद “Apply Online” लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा।

पहले चरण में रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद उम्मीदवार रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करेंगी

उसके बाद मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें। आवेदन करते समय शैक्षिक प्रमाणपत्र, जाति, निवास और आयु प्रमाणपत्र अपलोड करें।

अंत में फॉर्म चेक करके सबमिट कर दें।

Published on:

11 Nov 2025 01:34 pm

Hindi News / Education News / UP Anganwadi Vacancy 2025: यूपी में आंगनबाड़ियों के लिए निकली बंपर भर्ती, योग्यता सिर्फ 12वीं पास, जान लें अन्य जरुरी डिटेल्स

