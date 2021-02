UP BEd JEE 2021: बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, पढ़ें पात्रता सहित पूरी डिटेल्स

UP BEd JEE 2021: बीएड पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानि 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 15 मार्च 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी, जिसका आयोजन 19 मई 2021 को किया जाएगा। उम्मीदवार पात्रता संबंधी सभी जरुरी जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना जरूर पढ़ें।

बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। एग्जाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक़ स्टूडेंट्स अपने ऑनलाइन आवेदन बिना विलम्ब शुल्क के 15 मार्च तक जबकि विलंब शुल्क के साथ 16 से 22 मार्च 2021 तक कर सकेंगे। स्टूडेंट्स यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड 10 मई से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा के परिणाम 20 से 25 जून के बीच घोषित किए जाएंगे। बीएड पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 12 जुलाई से शुरू होगी। जबकि सेशन की शुरुआत 2 अगस्त से की जायेगी। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है।

ऑनलाइन काउंसलिंग 12 जुलाई से शुरू होगी। शासन ने बीएड का नया शैक्षिक सत्र 2 अगस्त से शुरू करने की तैयारी की है। शासन के विशेष सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है।

How To Apply For UP BEd JEE 2021

यूपी बीएड 2021 नोटिफिकेशन के मुताबिक़ संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान / सामाजिक विज्ञान / मानविकी वर्ग के लिए न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो। जबकि बीई या बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले स्टूडेंट्स को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम 55 फीसदी अंकों के साथ स्नातक या पीजी पास होनी चाहिए। कैंडिडेट्स योग्यता संबंधी डिटेल्स जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ें।